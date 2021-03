Am Montagabend ging der Insolvenzantrag für die Greensill Bank beim Amtsgericht Bremen ein. Die Finanzaufsicht Bafin hatte die Bank wegen des Verdachts der Bilanzfälschung Anfang März geschlossen, Kunden kommen seitdem nicht mehr an ihr Vermögen. Jetzt stellte die Bafin einen Insolvenzantrag, der derzeit geprüft wird. Einlagen in Höhe von rund 3,6 Milliarden Euro sollen bei der Greensill Bank betroffen sein.

Die Stadt Friedrichshafen meldete, dass auch sie drei Millionen Euro bei der angeschlagenen Bank deponiert hat. Diese seien allerdings abgesichert. Andere Kommunen wie Bad Dürrheim und Mengen können nicht sicher sein, ob sie ihre Millionen wieder bekommen.

Müssen private Anleger um ihre Einlagen fürchten?

Nein, private Einlagen sind zum einen bis zu einem Betrag von 100 000 Euro über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Dazu sind alle Banken in Deutschland und den anderen Staaten der europäischen Union verpflichtet. Das gilt also auch im Fall der Greensill Bank.

Die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) zahlt innerhalb von sieben Werktagen, versichert der deutsche Bankenverband. Haben private Anleger der Greensill Bank größere Summen anvertraut, dann sind diese durch den Einlagensicherungsfonds (ESF) des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) abgesichert.

Dieser springt im Fall von Greensill bis zu einer Sicherungsgrenze von 74,96 Millionen Euro pro Anleger ein, teilt der BdB mit. Falls die Bafin die Zahlungsunfähigkeit der Bank feststelle, werde sich der ESF mit den Anlegern in Verbindung setzen, um die Vermögen zurückzuzahlen. Über Wertpapiere kann weiterhin verfügt werden. Die Privatvermögen bei der Bremer Tochter des britisch-australischen Finanzkonglomerats Greensill sollen etwa 3,1 Milliarden Euro betragen.

Warum müssen Kommunen aufgrund der drohenden Bankpleite mit Verlusten in Millionenhöhe rechnen?

Kommunen sowie Bund und Länder gelten als professionelle Marktteilnehmer, die über die nötigen Kenntnisse in Bezug auf Finanzmärkte verfügen sollten. Deswegen werden ihre Einlagen bei privaten Banken seit Oktober 2017 nicht mehr über den Einlagensicherungsfonds geschützt. Für Einlagen, die davor getätigt wurden, gilt jedoch ein Bestandsschutz.

Welche Gemeinden sind im Südwesten davon betroffen?

Mit Zinsen von 0,6 Prozent hat die Greensill Bank auch nach der Herabstufung durch die Ratingagentur Scope im September noch Gelder eingesammelt. Die Stadt Bad Dürrheim ging als erstes offen mit der Situation um. Für sie stehen insgesamt zwei Millionen Euro an Steuergeldern auf dem Spiel, die noch im Januar investiert worden waren.

Die Gemeinde Mengen im Kreis Sigmaringen hatte im November drei Millionen Euro bei Greensill angelegt und hofft nun zumindest einen Teil der Gelder wiederzuerhalten. Vergangene Woche räumte auch Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis ein, drei Millionen Euro bei der Bank geparkt zu haben.

Nach Recherchen des SÜDKURIER haben die Kommunen Konstanz, Villingen-Schwenningen und Waldshut-Tiengen keine Gelder bei der Greensill Bank liegen.

Was ist mit Friedrichshafen?

Die Stadt Friedrichshafen teilte auf Anfrage des SÜDKURIER mit, dass auch sie drei Millionen Euro bei der Bremer Bank angelegt hat. Allerdings seien die beiden Anlagen in einer Gesamthöhe von 3 Millionen Euro bereits im Jahr 2016 als Termingelder abgeschlossen worden. Zu dem Zeitpunkt waren Gemeinden noch über die freiwillige Einlagensicherung der privaten Banken geschützt. Damit greife der Bestandschutz und die Einlagensicherung „über die volle Höhe der beiden Anlagen“, so eine Sprecherin der Stadt Friedrichshafen.

Wie läuft die Prüfung bei den Gemeinden ab?

Mit den Fällen der vermutlich verloren gegangenen Millionen befasst sich auch die Kommunalaufsicht. Sie prüft, ob sich die Kommunen mit der Geldanlag im rahmen des geltenden Rechts bewegt haben. Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis, schildert für die in ihrem Kreis betroffenen Kommunen Bad Dürrheim und Hüfingen das Vorgehen.

Zuerst würde geprüft, ob es separate kommunale Anlagerichtlinien gibt und wie die Zuständigkeiten für Geldanlagen bei den Gemeinden geregelt sind und wie es zu der Anlage kam. Die Erkenntnisse würden dann eingeordnet, vor allem in Bezug auf Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und kommunalinterne Vorgaben.