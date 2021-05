Möchweiler/Freiburg Nur für Abonnenten vor 15 Minuten

Badische Unternehmen wollen mehr Frauen in technischen Berufen: „Wir stehen mit ausgebreiten Armen da“

Weibliche Mitarbeiter sind in der Industrie rar und werden händeringend gesucht. Ein neu gegründetes Netzwerk des Wirtschaftsverbandes Industrieller Unternehmen Baden (wvib) will das ändern und gezielt Frauen für technische Berufe gewinnen. Meist hätten diese keine Vorstellung von der Arbeit in so einem Betrieb, sagt Unternehmerin Ute Grießhaber aus Mönchweiler. Dabei gehe es um attraktive Arbeitsplätze.