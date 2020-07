Schnäppchenjäger könnten beim Autokauf in den kommenden Monaten auf ihre Kosten kommen. Nach den historischen Einbrüchen im Fahrzeugmarkt in der ersten Jahreshälfte 2020 werden die Hersteller jetzt erfinderisch und legen immer neue Angebote für Neuwagen auf. Es komme Bewegung in den Markt, sagte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Duisburger Autoinstituts CAR. Im Laufenden Monat sei „mit einem weiteren größeren Rabattschub zu rechnen“. Im Juni lag der Durchschnittsrabatt bei den meistverkauften Neuwagen nach CAR-Daten bei 19,7 Prozent.

Neuer Golf 20 Prozent günstiger

Der neue Golf 8 wurde etwa mit fast 22 Prozent rabattiert angeboten. Ein Trend: Immer mehr Autobauer streichen die Mehrwertsteuer beim Kauf eines Autos mit Benzin- oder Dieselmotor ganz. Nissan, Renault, Seat, VW und Opel hätten diesen Schritt bereits angekündigt, heißt es in der aktuellen Rabatt-Studie des CAR-Instituts.

Bild: Paul Zinken, dpa

Zwar sei wahrscheinlich, dass die Autobauer die Preissenkungen mit bislang bestehenden Rabatten verrechneten, für den Endkunden springe dabei wahrscheinlich dennoch ein „Sahnehäubchen“ dabei heraus.

Berlin Chefin des Automobilverbandes über die Einschläge durch die Coronakrise: „Ich sorge mich um die mittelständischen Zulieferer“ Das könnte Sie auch interessieren

Ab Juli gelten in Deutschland ermäßigte Mehrwertsteuersätze. Für Autos werden jetzt noch 16 Prozent fällig. Wird dies weitergegeben, verbilligt sich ein Durchschnittswagen für 35 000 um rund Tausend Euro. Verzichten Autobauer und Händler ganz auf das Weiterreichen der Steuer, würde derselbe Wagen um 5600 günstiger. Man könne davon ausgehen, dass die Branche die Rabatte im Juli „zusätzlich anfeuern“ werde, so Dudenhöffer.

Umweltprämie verdoppelt

Durch die Aktionen sollen Automobile mit klassischen Antrieben gegenüber E-Autos und Hybriden attraktiver gemacht werden. Diese werden seit 2020 beim Kauf mit einer staatlichen Umweltprämie von bis zu 6000 Euro gefördert. Dazu kommen Eigenbeiträge der Hersteller. In Summe kommen so Rabatte von bis zu 10 000 zusammen, etwa beim Renault Zoe.