In Corona-Zeiten nicht einfach: Die Suche nach dem richtigen Ausbildungsbetrieb. Wie kommen Schülerinnen und Schüler mit ihrem potentiellen Arbeitgeber in Kontakt und können sich umfassend über den Ausbildungsberuf informieren? Eine große Möglichkeit in der Region bietet jetzt die neue digitale Messe „Ausbildung im Südwesten“ vom 7. bis 12. Mai. Erstmals bringt das Team von Jobs im Südwesten Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsinteressierte von Lörrach über Konstanz und Villingen-Schwenningen bis Friedrichshafen virtuell zusammen. Über 70 Unternehmen präsentieren sich. Die Messe richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 2021 und 2022, Lehrer, Eltern und diejenigen, die sich neu orientieren möchten.

Gleich zu Beginn der Messe, am 7. und 8. Mai, stehen viele Unternehmen von 9 bis 15 Uhr live und persönlich mit einem Ansprechpartner zur Verfügung. Über die Chat- oder Videofunktion können Interessierte direkt Fragen stellen. Im Anschluss an die Live-Messetage bis einschließlich Mittwoch, 12. Mai, können sich die Besucher virtuell auf der Messe bewegen, in verschiedene Hallen eintreten und die Unternehmen aus ihrer Region näher kennenlernen, indem sie Unterlagen downloaden, Videos ansehen oder Fragen per Kontaktformular stellen. Auch wartet ein Gewinnspiel mit Apple Watch auf die Besucher.

Der Besuch der neuen Messe „Ausbildung im Südwesten“ ist kostenfrei und ohne Registrierung möglich. „Einfach www.ausbildung-im-südwesten.de über Laptop, Smartphone oder Tablet aufrufen und schon ist man mittendrin“, erklärt Maria Kainz, die Leiterin von Jobs im Südwesten, einem Produkt des SÜDKURIER Medienhauses, das ebenfalls als Ausbildungsbetrieb vertreten sein wird.

Ausbildung im Südwesten, virtuelle Messe vom 7. bis 12. Mai 2021, Live-Chats am 7. und 8. Mai, 9 bis 15 Uhr, über www.ausbildung-im-südwesten.de kostenfrei und ohne Registrierung.