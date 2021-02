Erleichterung dürfte die Nachricht bei den rund 40 betroffenen Angestellten auslösen: Der Prüfmittelhersteller Ingun aus Konstanz hat einen neuen Käufer für seine Prüfadapter-Sparte gefunden. Unter dem Namen Moteco soll der Betrieb bereits am 1. März wieder aufgenommen werden. Käufer ist laut Pressemitteilung von Ingun die G&C Germany GmbH, die demnach alle Mitarbeiter am Standort Konstanz übernehmen wird.

Erster Verkaufsversuch ist gescheitert

Zum Jahreswechsel sollte die Sparte der „Ausgebauten Prüfadapter“ eigentlich an die MTS Deutschland/ Divmac übergehen, deren Inhaber der Portugiese Manuel Machado Pinto Brasil ist. Doch der Käufer war plötzlich von der Bildfläche verschwunden und scheinbar nicht mehr erreichbar, wie Betriebsrat und Gewerkschaft damals mitteilten.

Ingun-Geschäftsführung „fassungslos“ über Verhalten von MTS

„Wir sind nach wie vor fassungslos über das Verhalten von MTS beziehungsweise Divmac“, äußerte sich Armin Karl, geschäftsführender Inhaber von Ingun in der Pressemitteilung. Die Betriebsübergabe sei gut vorbereitet gewesen. Ihnen seien aufgrund des vereinbarten Verkaufs rechtlich die Hände gebunden gewesen.

Die ehemaligen Ingun-Mitarbeiter mussten sich zum Februar arbeitslos melden, um einen Lohnersatz zu erhalten. Sie konnten ihre Arbeit nicht aufnehmen und es war unklar, wie der Betrieb weiterlaufen sollte. So stellten es Betriebsrat und Gewerkschaft dar. Demnach ruhte der Betrieb seit Anfang Februar.

Armin Karl versichert, dass die Geschäftsführung mit „höchster Priorität Tag und Nacht nach einer neuen, sofort greifenden Alternative gesucht“ habe. „Wir sind unfassbar froh, dass wir unseren ehemaligen Mitarbeitenden und Kunden eine ausnahmslos positive und sofort greifende Lösung aufzeigen konnten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Produktion soll zum 1. März wieder starten

Zum neuen Eigentümer G&C Germany heißt es, dass das Unternehmen als Berater im Bereich Mess- und Prüftechnik in verschiedenen Branchen tätig sei und damit über genügend Knowhow in dem Bereich verfüge. „G&C hat einen durchweg überzeugenden und langfristig ausgerichteten Businessplan vorgestellt. Aufgrund der bereits langjährigen Zusammenarbeit setzen wir großes Vertrauen in den neuen Eigentümer“, teilte Geschäftsleiter Jochen Müller mit. „Es ist uns ein persönliches Anliegen, vor allem in Verantwortung gegenüber unseren ehemaligen Mitarbeitenden, G&C in den Anfangsmonaten mit allen notwendigen Ressourcen zu unterstützen, um ihnen einen reibungslosen Start zum 1. März zu ermöglichen.“

Laut Mitteilung wird Ingun auch langfristig mit G&C als Lieferant für Kontaktstifte, Prüfadapter-Kits und Ausbauzubehör zusammenarbeiten. Ingun ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Hersteller von Prüftechnik. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter an über 40 Standorten weltweit.