Die Wirtschaft im Südwesten sieht tiefe Risse im Zusammenleben in den Grenzregionen entlang des Rheins und dringt nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen auf eine zügige Öffnung der Schlagbäume. „Es wäre sehr nützlich, wenn wir nicht weiter darauf bestünden, die Grenzen geschlossen zu halten“, sagte Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Südwestmetall. Die gesundheitliche Situation habe sich dies- aber auch jenseits der Grenze entspannt. Im Bewusstsein sei das aber noch nicht überall angekommen.

Immer wieder höre man etwa von deutschen Arbeitnehmern, die aufgrund der Corona-Krise „Aversionen“ entwickelt hätten, mit Franzosen zusammenzuarbeiten, sagte Dick. Zwar seien das bislang nur Gerüchte, dazu müsse man aber klar sagen: „Die Franzosen sind nicht kränker als wir.“ Das Verhalten in den Betrieben auf deutscher Seite sollte sich wieder normalisieren. Dazu müsse auch die Politik beitragen und entsprechende Signale senden. Auch mit Blick auf die deutsch-schweizer Grenze mahnte Dick eine Öffnung an.

Der Zulieferriese ZF aus Friedrichshafen hat für große Teile der Belegschaft am Stammsitz Kurzarbeit angemeldet. | Bild: dpa

Damit stößt der Verbands-Chef ins gleiche Horn wie Bundestagsabgeordnete entlang der Grenze sowie die Politik in den nördlichen Kantonen der Eidgenossenschaft. Von dort heißt es, Deutschland sei an einer Lockerung nicht interessiert, da die Schweiz über eine Grenze mit Norditalien verfüge. Dick sagte, wer die Schweiz kenne, könne davon ausgehen, dass die Lage dort mit Umsicht betrachtet werde.

Keine Bankkredite für klassische Autozulieferer?

In den vergangenen Tagen hat Südwestmetall eine Umfrage unter 300 Unternehmen mit knapp 265.000 Beschäftigten in Baden-Württemberg durchgeführt. Demnach sind von rund einer Million Mitarbeitern in der Metall- und Elektroindustrie im Land etwa 450.000 in Kurzarbeit, was rund zwei Dritteln der Betriebe entspreche. Diese erwarten durch die Corona-Pandemie einen Umsatzrückgang von durchschnittlich mehr als 20 Prozent für das Gesamtjahr. Erfreulich sei, dass Kündigungen noch kaum ein Thema seien.

Mit Ausnahme der Kurzarbeit und Stundungsmöglichkeiten für Steuern und Sozialbeiträge nutzt nur eine Minderheit der M+E-Betriebe Staatshilfen. Nur zwei Prozent der befragten Unternehmen gab an, bislang Soforthilfe oder Bürgschaften in Anspruch genommen zu haben. Nur fünf Prozent griff auf Staatskredite zurück.

Dick kritisierte die Haltung von Banken, bestimmte Unternehmen vom Kreditzugang auszuschließen. Man höre gerüchteweise, dass sowohl die KfW als auch Hausbanken Firmen, deren Geschäft stark vom Verbrennungsmotor geprägt sei, nur selten Kredite gewähre. „Je Verbrenner, je restriktiver“, so Dick. Angesichts der Verteilung der Arbeitsplätze im Land sei das fatal.