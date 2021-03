Heute ist ein Sonnentag. Die schwarzen Solarmodule glänzen auf dem Garagendach des Singeners Peter Teubner. Auf seinem Handy zeigt das Display volle Leistung: Die Solarmodule haben das Dreifamilienhaus in der Nordstadt zu 91 Prozent über den selbst geernteten Strom versorgt, ein Akku im Keller ist bis zum Nachmittag zu 100 Prozent geladen. Der 68-Jährige steht sichtlich zufrieden neben dem grauen Gerät, das etwas höher ist als eine Waschmaschine.

Seit sieben Monaten hat er eine Solaranlage auf dem Garagendach, die ihren Strom nicht nur ins Netz einspeist, sondern auch in die Solarbatterie im Keller. „Ich habe fünf Enkelkinder und kann doch nicht immer nur auf die Atomlobby schimpfen, man muss auch selbst etwas unternehmen,“ findet der Rentner, der 1984 als erster Grüner in den Singender Gemeinderat einzog. Eine Solaranlage habe er sich schon lange gewünscht, jetzt wurde sein Traum Wirklichkeit.

Peter Teubner, Singen. | Bild: Nils Köhler

Gemeinsam mit seiner Schwägerin haben die Teubners eine Anlage für das Drei-Familien-Haus montieren lassen: 10 Kilowattstunden Leistung mitsamt einem Speicher zum Bruttopreis von 26.000 Euro. Eine erste Bilanz des Eigentümers fällt positiv aus: Was tagsüber an Strom in den Akku fließt, wird nachts wieder verbraucht. Im Haus laufen mehrere Kühlschränke, zwei Tiefkühltruhen und die Umlaufpumpe für warmes Wasser. Licht, Computer und Herd gehören da schon zu den kleineren Stromfressern.

Lithium-Problem Das Leichtmetall Lithium wird für Batterien benötigt. In einer Autobatterie sind 10 Kilogramm Lithium verbaut. Laut Experten-Schätzung braucht allein die Autoindustrie bis zum Jahr 2030 jährlich mehr als 240.000 Tonnen Lithium. Die Nebenwirkungen des Lithiumabbaus etwa im Lithiumdreieck Südamerikas: verschmutzte Luft und eine Zerstörung der natürlichen Trinkwasservorkommen in der Tiefe. Für die Ureinwohner Argentiniens bedeutet das eine wachsende Gefahr.

Solarstrombatterien liegen bei Hausbesitzern derzeit im Trend. 272.000 Solarstromspeicher gab es laut Bundesverband der Solarwirtschaft (BSW) 2020 in Deutschland. „Im vergangenen Jahr verzeichnete die Solarbranche ein Nachfrage-Plus bei Solarbatterien in Höhe von 47 Prozent“, verkündete kürzlich der BSW stolz. Damit sei die Zahl der Solarstromspeicher das dritte Jahr in Folge um 50 Prozent gewachsen. Eine Beobachtung, die auch Jörg Dürr-Pucher macht. Der Vorsitzende der Plattform „Erneuerbare Energien Baden-Württemberg„ sieht einen Grund für diesen Boom auch in der Bereitschaft des Landes, Solarstrom zu fördern.

Ein Blick auf das Display am Nachmittag zeigt: Das eigene Haus wird zu 91 Prozent durch Solarstrom versorgt, die Batterie im Keller ist bereits zu 100 Prozent gefüllt. Die Anlage auf dem Garagendach erzeugt 3,31 Kilowattstunde Strom, das Haus verbraucht 3,86 kwh. Daher werden in dem Moment aus dem Stromnetz 0,21 entnommen. | Bild: Nils Köhler

Am 1. April startet in Baden-Württemberg ein 10-Millionen-Euro-Programm, bei dem neben kleineren besonders größere Speicher gefördert werden. Für Anlagen bis zu 30 Kilowatt-Peak gibt es dann 200 Euro je Kilowattstunde Speicherkapazität. Größere Anlagen von 30 Kilowatt-Peak aufwärts werden mit 300 Euro je Kilowattstunde gefördert. Die Bezeichnung Kilowatt-Peak steht für die Höchstleistung einer Solaranlage. So erreicht eine PV-Anlage ihre Spitzenleistung bei einer optimalen Sonneneinstrahlung mittags.

Nicht zuletzt wegen der Förderung durch das Land rechnet Dürr-Pucher mit einer Fortsetzung des Booms im Südwesten und damit auch in der Region. Er schätzt, dass der Topf wegen der steigenden Nachfrage schon Ende September leer sein wird. Aus Erfahrung lege das Land dann noch einmal finanziell nach.

Wichtiger Baustein in der Energiewende

Große Gewinne fahren Solarbesitzer mit einem Akku im Keller zunächst einmal aber nicht ein, meint auch der Radolfzeller Dürr-Pucher. „In Summe rechnet sich das solare Investment nach etwa zwölf Jahren gegenüber knapp zehn Jahren ohne Batteriespeicher.“ Gleichwohl sei die neue Akku-Generation ein wichtiger Baustein der Energiewende, weil Speicher die Erzeugungsschwankungen etwas ausgleichen können – bei diesigem Wetter und nachts, wenn kein Solarstrom in die Netze fließt. Dürr-Pucher: „Wir lösen ein kleines Problem durch kurzfristige Speicher.“

Jörg Dürr-Pucher, Vorsitzender der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg | Bild: Jarausch, Gerald

Für die langfristige Energiespeicherung rechnen die Experten mit grünem Wasserstoff als Energieträger im vorhandenen Gasnetz. Doch der technische Fortschritt könnte auch für die Lithium-Ionen-Speicher eine Zukunft bedeuten. Laut Dürr-Pucher könnte es künftig für Batterien ein erstes Leben in Elektroautos geben. Nach zehn Jahren könnten die Batterien dann ein zweites Leben im Keller haben. Nach weiteren zehn Jahren würden sie dann recycelt und aus den kostbaren Rohstoffen würden dann neue Batterien entstehen. „Wir werden einen Kreislauf haben“, ist sich Dürr-Pucher sicher.

Der Solarspeicher ist kompakt wie eine Waschmaschine. | Bild: Sebastian Stiphout

Die Teubners in Singen setzen bewusst nicht auf Profit. „Wir haben nicht aus finanziellen Gründen investiert“, sagt Peter Teubner. Er habe auch bewusst kein Gewerbe angemeldet, mit dem man die Mehrwertsteuer wieder reinholen kann. Den Papierkram will er sich ersparen. Einzig die Einspeisevergütung in Höhe von 9 Cent pro Kilowattstunde wird ihm gutgeschrieben. Im Gegenzug zahlen die Teubners 32 Cent für jede Kilowattstunde aus dem Netz.

Ob es sich rechnet, werde man erst noch sehen, ist Teubner skeptisch. Sein Elektriker habe ihm vorgerechnet, dass sich das Ganze nach 12 Jahren amortisieren werde. Er selbst glaube aber nicht so ganz dran. Für ihn zähle am Ende das grüne Gewissen.

Ein Kanal zum Absaugen der wertvollen Rohstofflösungen, die unter der Salzkruste des Salars de Uyuni in Bolivien lagern. Unter der Salzkruste lagern die größten Lithiumreserven der Welt. | Bild: Georg Ismar

Was allerdings auch ihn nachdenklich stimmt, ist das aufwendige Recycling und der umweltschädliche Lithiumabbau im sogenannten Lithiumdreieck Südamerikas, das geschätzt zwei Drittel der Vorkommen weltweit beherbergen soll. Hier gibt es auch in Deutschland Kritik, unter anderem von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, der den „Irrsinn“ der Subventionen rügt. Solarbatterie-Besitzer Teubner sieht das Problem ebenfalls. Der Ausweg liegt auch aus seiner Sicht im effizienten Recyceln. „Wenn man sowas macht, muss man auch schauen, dass es lange hält.“