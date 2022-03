Der Medizintechnik-Hersteller Aesculap aus Tuttlingen plant eine Digitalisierungsoffensive und will dafür viel Geld in die Hand nehmen. Man wolle „bis zum Jahr 2030 erheblich mehr in Forschung und Entwicklung investieren“ und dafür auch neue Geschäfte, etwa in den Bereichen Digitalisierung und Robotik erschließen, sagte Aesculap-Vorstandschef Joachim Schulz am Dienstag in Tuttlingen.

Dabei gehe es beispielsweise um Assistenzsysteme für Operateure in Kliniken. „Wir reden über Hilfestellungen für Chirurgen, wie es sie in dieser Form noch nie gegeben hat“, sagte Schulz, der Ende März nach mehr als 33 Jahren bei dem Tuttlinger Implantate-Spezialisten in den Ruhestand wechselt.

Implantat in einer Wirbelsäule: Solche Produkte sollen künftig Daten nach außen funken. | Bild: Aesculap

Dazu will das zum nordhessischen B.Braun-Konzern gehörende Unternehmen in den kommenden Jahren immer größere Anteile seines Umsatzes in die Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen stecken. Die F+E-Quote, die die Forschungsausgaben in Relation zum Umsatz stellt, solle dafür von derzeit vier bis fünf Prozent auf „deutlich Richtung zehn Prozent“ bis Ende des Jahrzehnts gesteigert werden. „Wir brechen auf nach vorne“, sagte Schulz.

3D-Druck von Implantaten und Operationsroboter

Man wollen unsere Schlüsseltechnologien weiter ausbauen und gleichzeitig Innovationen auch für den Gesamtkonzern vorantreiben, sagte Aesculap-Forschungschefin Katrin Sternberg. Aesculap ist traditionell einer der führenden Anbieter von Chirurgieprodukten wie Skalpellen oder Implantaten. Um letztere herzustellen, nutzt das Unternehmen auch additive Fertigungsverfahren wie den 3D-Druck.

Künstliche Hüft- und Wirbelsäulenteile werden so schon produziert, andere Prothesen sowie chirurgische Instrumente sollen folgen. Diese sollen zusehends mit Sensoren ausgestattet werden und Daten wie Abnutzung oder Entzündungswerte nach außen funken. Ziel ist es beispielsweise, den Heilungsprozess nach Operationen besser zu überwachen.

Neuer Chef bei Aesculap Der langjährige Aesculap-Manager Jens von Lackum übernimmt ab 1. April den Posten des Vorstandschefs beim Tuttlinger Medizintechnikhersteller von seinem Vorgänger Joachim Schulz, der nach mehr als 33 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht. „Ich blicke mit großer Dankbarkeit und Zufriedenheit zurück“, sagte Schulz, der ab Mai den Arbeitgebeverband Südwestmetall leiten wird. (wro)

Zudem ist Aesculap einer der Pioniere im Bereich von robotergestützten Operationen – ein Feld, das weiter ausgebaut werden soll. Allein in die Weiterentwicklung der Robotik solle in den kommenden drei Jahren rund 60 Millionen Euro fließen, sagte Sternberg. Außerdem arbeitet man beispielsweise an digitalisierten Nachschubsystemen für Kliniken, die die Lagerhaltung von Operationsmaterialien minimieren und so die Kosten senken sollen.

Der aktuelle Vorstand der Aesculap AG: Vorstandsvorsitzender Joachim Schulz (rechts), sein Stellvertreter Jens von Lackum und Forschungschefin Katrin Sternberg. Ab April übernimmt von Lackum den Chefsessel. Schulz geht in den Ruhestand. | Bild: Britta Freudig

Um die Innovationen zu finanzieren, tritt das Unternehmen auf die Kostenbremse. Im B.Braun-Konzern gebe es ein Programm, um Kostensenkungen durchzusetzen, sagte Schulz. Eine Festlegung auf konkrete Werte gebe es aber noch nicht. Klar sei aber, dass man im Konzern eine Ertragslage habe, die nicht zufriedenstellend sei, so Schulz. Ähnlich hatte sich vor einigen Tagen bereits B.-Braun-Chefin Anna Maria Braun geäußert.

Kunden sollen höhere Preise zahlen

Um die finanziellen Spielräume zu erhöhen, will Aesculap aber auch bei seinen Kunden höhere Preise durchsetzen. Aufgrund harscher Kostensteigerungen, etwa in den Bereichen Fracht und Logistik, aber auch bei Energie und Metallen, könne man gar nicht anders, als Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben.

Dabei gehe es auch um die Frage, ob künftig bislang übliche Rabatte noch gewährt werden könnten. Man sei sich über die Stärke des B.Braun-Konzerns in den Medizintechnik-Märkten bewusst und wolle aus dieser Position heraus die Preispolitik „aktiv gestalten“, sagte der langjährige Aesculap-Chef.

Aesculap versucht dadurch auch geringere Gewinnspannen in China auszugleichen, die dadurch entstehen, dass staatliche Stellen dort erhebliche Preissenkungen für Standard-Medizintechnikprodukte durchsetzen.

Umsatz steigt deutlich

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 ist das 1867 gegründete Unternehmen wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt. Nach herben Umsatzverlusten 2020 steigerten die Tuttlinger ihren Umsatz von 1,74 Milliarden Euro um gut sieben Prozent auf knapp 1,87 Milliarden Euro. Zum Gewinn äußert sich Aesculap traditionell nicht.

Die Mitarbeiterzahl weltweit stieg bedingt durch Zukäufe auf rund 12.700 an. Am Tuttlinger Stammsitz blieb sie mit 3.388 Mitarbeitern zum Jahresende im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstant. Dennoch stelle man weiter ein, sagte Schulz‘ designierter Nachfolger an der Aesculap-Spitze, Jens von Lackum. Insbesondere für die Digitalisierung der Geschäfte benötige man neue Mitarbeiter.

2022 fängt gut an

In den ersten Monaten 2022 spürt Aesculap nach einem Corona-bedingten Durchhänger den Aufschwung. „Wir wollen im laufenden Geschäftsjahr die Schwelle von zwei Milliarden Euro Umsatz deutlich überspringen“, sagte Aesculap-Chef Joachim Schulz am Dienstag. Für die kommenden Monate sei er trotz Covid und der Ukraine-Krise optimistisch.