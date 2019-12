Als Reaktion auf den konjunkturellen Abschwung schicken immer mehr Firmen in Südbaden ihre Mitarbeiter früher nach Hause. Geschätzt 60 der insgesamt rund 1000 Mitgliedsfirmen des Industrieverbands WVIB hätten bereits Kurzarbeit angemeldet, sagte WVIB-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer am Rande des Dritten Automotive-Gipfels der IHK und des WVIB in Donaueschingen unserer Zeitung.

Keine Krise der Gesamtwirtschaft

Das Phänomen habe im Lauf des Jahres zugenommen, davor sei es fast zehn Jahr nicht aufgetreten. „Die Zulieferindustrie hat Schnupfen“, sagte er. „Die ersten drei Tage kommt die Erkältung, dann hat man sie drei Tage und bis sie endgültig gegangen ist, dauert es wieder drei Tage. Wir sind jetzt mittendrin.“

Ende 2020 Licht am Ende des Tunnels?

Zu den konjunkturellen Erwartungen für die kommenden Monate sagte er, man habe es derzeit nicht mit einer Wirtschaftskrise zu tun, sondern mit einer sich abzeichnenden Krise in der Automobil- und Zulieferindustrie, die in den Maschinenbau abstrahle. 2020 werde es in der Region nicht zu einem nennenswerten Anstieg der Arbeitslosigkeit „in der Fläche kommen“. Punktuell könne es aber wehtun, sagte Münzer. Ab Ende 2020 hellten sich die Konjunkturaussichten wieder auf.

Die exportorientierte Industrie kämpft derzeit mit weltpolitischen Verwerfungen wie dem Brexit oder dem Zollstreit zwischen China und den USA. Dazu kommen technologische Umbrüche wegen E-Mobilität und dem Trend zu autonomem Fahren.