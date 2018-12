Die wochenlange Debatte um das Millionengehalt des CDU-Politikers Friedrich Merz hat eines gezeigt: Das Einkommen ist in Deutschland ein ganz sensibles Thema. Wer viel verdient, wird vorschnell als abgehobener Bonze abgestempelt. Wer wenig verdient, gilt in unserer Leistungsgesellschaft als Verlierer. Andere Länder gehen deutlich entspannter mit diesem Thema um. In den USA respektiert und verehrt man erfolgreiche Unternehmer. In Schweden kann jeder Bürger im Steuerkalender nachschauen, wieviel sein Nachbar verdient.

Doch der Umgang mit dem lieben Geld ist kulturell gewachsen und lässt sich nicht erzwingen. Deshalb geht das Lohntransparenzgesetz, welches dieses Jahr in Kraft trat und Unternehmen zu Auskünften über ihre Gehaltsstruktur zwingt, in die völlig falsche Richtung. Zwar wäre mehr Transparenz wünschenswert. Doch leider ist das Gesetz ein Rohrkrepierer, der ein legitimes Ziel durch Symbolpolitik und Bürokratieaufbau zu bekämpfen versucht.