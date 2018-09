Deutschlands altgedientester Auto-Boss, Daimler-Chef Dieter Zetsche, zieht sich im Frühjahr 2019 von der Konzernspitze zurück. Sein Kronprinz Ola Källenius folgt ihm nach. Mit dem Schritt setzt Daimler klar auf Verlässlichkeit und Kontinuität. Der umgängliche Schwede Källenius stand schon lange als Zetsche-Nachfolger fest und wurde von dem Mann mit dem Schnurrbart gezielt aufgebaut. Als ehemaliger Chef der Daimler-Tuning-Tochter AMG und als aktueller Forschungschef ist Källenius ein echter Car Guy – also ein Manager mit Benzin im Blut, der die Abläufe in Großkonzernen seit Jahren kennt. In Krisenzeiten gefordert wurde er allerdings noch nicht.

Diesel-Skandal für Daimler nicht gelöst

Die volle Wucht des Abgasskandals bekam sein Vorgänger in der Daimler-Konzernfoschung Thomas Weber ab. Allerdings hat Källenius maßgeblich daran mitgearbeitet, den Stuttgarter Autobauer fit für die Zukunft zu machen und auf E-Antriebe, Vernetzung und autonomes Fahren zu trimmen. Diese Zukunft zu gestalten, ist wahrscheinlich auch die wichtigere Aufgabe als sich mit der Vergangenheit herumzuschlagen.

Zetsche hat die Kurve gekriegt

Dieter Zetsche indes hat die Kurve elegant gekriegt. Dass er seinen Vertrag nicht ganz bis zum Ende erfüllt und statt zum Jahresende 2019 schon zur Hauptversammlung im Frühjahr ausscheidet, ist für ihn sogar ein Vorteil. Denn nach wie vor ist Daimler im Abgas-Skandal nicht aus dem Schneider. Und gleichzeitig trüben sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen für den Autobauer ein. Die Zulassungen in wichtigen Märkten sinken. Mit jedem Monat länger an der Konzernspitze steigt die Gefahr, jäh aus der Wohlfühlzone gerissen zu werden.

Källenius' Job wird nun sein, die Stuttgarter dort zu halten. Die schlechteste Wahl ist er dafür nicht.

