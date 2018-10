Der Friedrichshafener Automobilzulieferer ZF setzt seine Expansionsstrategie in Zukunftsfeldern fort. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, übernehme man 35 Prozent an dem bayrischen Ingenieurs-Dienstleister ASAP. Zum Umfang der Transaktion machte ZF keine Angaben. Branchenkreise gehen aber von einem mindestens zweistelligen Millionenbetrag aus, den sich die Friedrichshafener ihren Einstieg bei ASAP haben kosten lassen.

Die Firma mit Stammsitz nahe Ingolstadt ist stark auf Ingenieursdienstleistungen für Autobauer fokussiert. Zu den Kunden zählen nahezu alle deutschen Hersteller inklusive Spezialitätenanbietern wie Porsche. „Die ASAP Gruppe verfügt als etablierter Entwicklungspartner über umfangreiches Knowhow in den Bereichen autonomes Fahren, E-Mobilität, Vernetzung und Fahrzeug-Software“, sagte der Chef der Vorentwicklung des ZF-Konzerns, Torsten Gollewski. Gollewski leitet gleichzeitig die sogenannte Zukunft Ventures GmbH. In ihr bündelt ZF alle seine Beteiligungen an strategisch wichtigen Firmen, etwa in den Bereichen Elektroantriebe, Sensortechnik und autonomem Fahren. In den vergangenen Jahren hat sich ZF so – meist über den Weg von Minderheitsbeteiligungen – Zugriff auf die Technologie von insgesamt sieben Unternehmen verschafft. Darunter auf bekannte Tech-Firmen wie Ibeo oder Astyx. Zusammen mit dem E-Fahrzeugbauer Ego Mobile entwickelt der Konzern zudem in einem Gemeinschaftsunternehmen einen autonom-elektrisch fahrenden Bus.

Man kooperiert auch mit Ego Mobile

Mit der Beteiligung an ASAP gewinne man Zugang zu personellen Ressourcen eines hervorragenden Ingenieurss-Dienstleisters mit viel Branchenerfahrung und besonderer Expertise, sagte Gollwski.

Erst kürzlich kündigte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider an in den kommenden fünf Jahren über zwölf Milliarden Euro in autonomes Fahren und E-Autos zu stecken. 2017 machte ZF mit rund 146 000 Mitarbeitern einen Umsatz von gut 36 Milliarden Euro.

