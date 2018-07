Friedrichshafen – Stühlerücken beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen: Kurz vor Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am kommenden Montag hat der ZF-Aufsichtsrat zwei neue Vorstände berufen. Wie ZF mitteilt, übernimmt Sabine Jaskula spätestens zum 1. Januar 2019 das Ressort Personal

und Recht. Mit Wirkung zum 1. Oktober wurde Holger Klein in den ZF-Vorstand berufen und mit der Verantwortung für die Pkw-Fahrwerktechnik betraut.

Sabine Jaskula wechselt vom ZF-Konkurrenten Continental an den Bodensee. Bei Conti war sie seit 2001 in verschiedenen Führungspositionen mit dem Schwerpunkt Personal beschäftigt. Vor ihrem Einstieg bei Continental arbeitete die studierte Juristin als Rechtsanwältin in einer internationalen Wirtschaftsrechtskanzlei. „Mit Sabine Jaskula haben wir für das ZF-Team eine ausgewiesene Personal- und Rechts-Expertin gewinnen können, die über das notwendige Branchen-Know-how und entsprechende internationale Erfahrung verfügt“, erklärt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Franz-Josef Paefgen. Jaskula folgt auf Jürgen Holeksa, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. September verlässt.

Holger Klein ist schon seit 2014 bei ZF. Als Leiter des Integrationsmanagements trug der 48-Jährige maßgeblich zur erfolgreichen Übernahme und Integration von TRW Automotive bei. 2017 übernahm Holger Klein die Leitung der Division Pkw-Fahrwerktechnik. Das neu geschaffene Ressort im Vorstand der ZF Friedrichshafen AG wird Holger Klein von Schanghai aus leiten. „Holger Klein ist ein ausgewiesener Automobil- und Technikexperte und verfügt zudem über eine umfangreiche internationale Managementexpertise. Er hat in seinen bisherigen Funktionen bei ZF bewiesen, dass er weitere anspruchsvolle Aufgaben übernehmen kann“, begründet Franz-Josef Paefgen die Beförderung von Holger Klein.

Vorschusslorbeeren vom Betriebsrat

Die Arbeitnehmervertreter äußerten sich positiv zur Berufung von Sabine Jaskula. „Ich freue mich sehr darüber, dass es ZF gelungen ist, Sabine Jaskula zu gewinnen“, sagte Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats und Aufsichtsratsmitglied. „Als Personalvorstand ist sie unser Ansprechpartner, um die Interessen der Beschäftigten vorzutragen", so Dietrich weiter. Die Zukunftsherausforderungen seien vor allem die Digitalisierung, die Internationalisierung und die Transformation der Automobilbranche. Dietrich bezeichnete Sabine Jaskula als "authentisch, verlässlich und geradlinig.“

