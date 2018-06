Wenn sich Günther Schuh die Zukunft der Mobilität vorstellt, dann sieht sie so aus: Die großen Einfallstraßen der Städte sind weitgehend autofrei. Stattdessen surren auf ihnen Roboterbusse. Die Menschen fahren nicht mehr allein oder im Taxi, sondern lassen sich von automatisierten Großraumfahrzeugen zu Umsteigestationen kutschieren, wo sie in andere Verkehrsmittel umsteigen.

Zusammen mit dem Automobilzulieferer ZF will Schuh, Automobilprofessor in Aachen und Chef der Ego-Mobile GmbH, genau dies umsetzen. Zusammen planen die Unternehmen, ein entsprechendes Fahrzeug auf die Straßen bringen. „In chinesischer Geschwindigkeit“ wie Schuh verspricht, was so viel heißen soll wie: sehr schnell.

Fertigung in Aachen

Jetzt konkretisierten die beiden Unternehmen Pläne zum Bau eines solchen, hochautomatisierten Kleinbusses mit Elektroantrieb. Das Fahrzeug mit dem Name E-Go-Mover soll nachhaltige Mobilität in die Städte bringen. Im Lauf des Jahres 2019 solle die Serienproduktion beginnen, sagte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider. Die Fertigung werde in Aachen angesiedelt. ZF ist mit einer Beteiligung von 40 Prozent beim federführenden Gemeinschaftsunternehmen – Name: Ego-Moove – der kleine Partner. Eine ungewohnte Rolle für den Zulieferriesen vom Bodensee, aber wohl Teil der neuen Realitäten im Auto-Geschäft, in dem zunehmend auch junge Unternehmen eine tragende Rolle spielen.

Zentrale Teile aus Friedrichshafen

Immerhin: Beim Bau des neuen Roboter-Fahrzeugs steuert ZF zentrale Teile bei, insbesondere die Bremsen, die Lenkung und die Achsen, zudem die Software zur Steuerung der autonomen Fahrfunktionen. In nur 15 Monaten soll das neue Werk in Aachen errichtet werden. Die Produktion soll dort bis zum Jahr 2021 auf rund 15 000 Kleinbusse pro Jahr hochgefahren werden. Wie viel Geld sich ZF und Ego-Mobile das Projekt kosten lassen, darüber geben die Unternehmen keine Auskunft.

Keine Konkurrenz zu Autobauern

ZF-Chef Scheider betonte, dass sein Unternehmen „nicht zu einem Autobauer“ werde. „Wir sind keine Autobauer, und wir wollen auch keine sein“, sagte er. Generell ist Scheider der Auffassung, dass sich das automatisierte Fahren eher bei Bussen oder Nutzfahrzeugen als bei Pkw durchsetzen wird. Für das automatisierte Parken, Rangieren sowie Be- und Entladen auf Betriebshöfen oder Warenumschlagplätzen hat ZF denn auch schon einen eigenen, vollautomatisierten Truck im Petto, der aber noch nicht in Serie angeboten wird.

Weiterhin auch klassische Produkte

Allerdings setzt ZF neben den Roboterfahrzeugen nach wie vor auch noch auf seine klassischen Produkte, insbesondere Getriebe für Verbrennungsmotoren. Zusätzlich zu Zukunftsthemen wie dem automatisierten Fahren sehe er nach wie vor „große Chancen, für bereits eingeführte Produkte wie Getriebe“ und deren Weiterentwicklung durch Komponenten für die Elektromobilität, sagte Scheider.

Damit ist auch klar: Große strategische Umbrüche wird es zunächst unter dem neuen ZF-Chef nicht geben. „Erwarten Sie keine zu großen Schritte“, sagte der 56-Jährige, der seit Februar im Amt ist. Nach der Milliarden-Übernahme von TRW vor zweieinhalb Jahren brauche ZF „eine Art Verdauungsphase“, sagte Scheider mit Blick auf die nähere Zukunft. Vielmehr warte ZF aus einer Position der Stärke heraus auf gute Gelegenheiten, etwa zu Übernahmen.

Handelsstreit auch für ZF ein Problem

Das neue Vorgehen von ZF steht zudem unter dem Zeichen einer immer unsichereren weltpolitischen Lage. Mit Blick auf den Handelsstreit sagte Scheider: „Handelsbarrieren sind nicht gut für unser Geschäft.“ Das Unternehmen tausche permanent Teile zwischen den USA und Europa auf. Zölle seien daher ein Problem, das auch ZF betreffe.

Zur Person Wolf-Henning Scheider ist ein Autozulieferfachmann. Fast sein ganzes Arbeitsleben stand der 56-Jährige in Diensten von Bosch bevor er 2015 zum Mahle wechselte, wo er die sogenannte duale Strategie einführte. Diese sieht vor, die klassischen Stärken des Unternehmens auszubauen und gleichzeitig in Zukunftsfelder zu investieren. Als neuer ZF-Chef blickt er zudem auf viel Erfahrung in Stiftungsunternehmen zurück – genau wie ZF gehören auch Mahle und Bosch Stiftungen. In seiner Freizeit geht der Vater dreier Kinder gerne wandern. Außerdem segelt er und fährt Ski. Friedrichshafen als Arbeitsplatz dürfte ihm daher liegen. (wro)

