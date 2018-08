Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, der weltweit größten Messe für Reisemobile und Wohnwagen, belegt der oberschwäbische Hersteller Hymer (Bad Waldsee) einen der größten Stände. Hymer ist nur eine von vielen Marken unter dem Dach der Erwin Hymer Group. Gemeinsam würden die in Düsseldorf gezeigten Fahrzeuge der Gruppe (unter anderem Bürstner, Dethleffs, Carado, Eriba, Laika, Niesmann+Bischoff, LMC, TEC) einen stattlichen Campingplatz füllen. Doch nur die Fachleute unter den etwa 250 000 erwarteten Messe-Besuchern wissen von der Größe der Hymer-Gruppe. Und nur die Branchen-Kenner wissen, dass hinter den Kulissen gerade ein spannender Wettbewerb um die Zukunft des Camping-Riesen stattfindet.

Auch auf der diesjährigen weltgrößten Campingmesse Caravan Salon in Düsselsdorf ist die Hymer-Gruppe aus Bad Waldsee mit einem der größten Stände vertreten. Die Messe dauert noch bis zum 2. September. | Bild: dpa

Die Unternehmensgruppe hatte im Frühjahr mit der Mitteilung überrascht, dass sie Investoren sucht, die einen Teil des Unternehmens kaufen und neues Kapital zur Wachstumsfinanzierung mitbringen. Auch einen Börsengang ziehe man in Betracht, hieß es. Für die erste Variante hat das Unternehmen die Investmentbank Macquarie mit der Suche nach Investoren beauftragt. Sie müssen sehr viel Geld mitbringen. In der Branche wird der Wert der Unternehmensgruppe auf 2,5 bis 3 Milliarden Euro geschätzt. Denn Hymer ist eine Perle. Die Gruppe erzielte im am 31. August endenden Geschäftsjahr 2017/18 mit ihren weltweit mehr als 6000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Damit wuchs die Gruppe binnen zwei Geschäftsjahren um gut 56 Prozent. Zudem erwartet die Geschäftsführung für 2017/18 das Rekordergebnis (Ebitda) von über 250 Millionen Euro. Im nächsten Geschäftsjahr soll es an die 300 Millionen Euro sein. Da die Familie anscheinend an den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung denkt, müsste ein Interessent einen Milliardenbetrag mitbringen.

Die Branche boomt

Die Investmentgesellschaften KPS Capital und Centerbridge wollen Anfang September verbindliche Gebote für eine Beteiligung an dem Familienunternehmen abgeben, wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr. Ob sie genug Geld auf den Tisch legen? Dafür spricht, dass die Wohnmobil-Branche derzeit einen noch nie erlebten Höhenflug genießt. Immer mehr Menschen verwirklichen den Traum von Freiheit und Ungebundenheit auf Rädern, den die Hippies schon in den 70er-Jahren vorlebten, als sie mit klapprigen VW-Bussen nach Indien aufbrachen. Viele über Fünfzigjährige, deren Kinder aus dem Haus sind, können sich heute ein komfortables Wohnmobil leisten. Zumal das Ersparte auf dem Bankkonto nichts bringt. Dann doch lieber in das rollende Ferienhaus investieren.

Infrastruktur stößt an Grenzen

Doch professionelle Investoren denken weiter: Wie lange wird der Boom anhalten? Was passiert bei steigenden Zinsen? Wie wird der Markt reagieren, wenn die frischgebackenen Abenteurer feststellen, dass die Romantik der 70er-Jahre längst dahin ist? Heute bringt der Wohnmobil-Boom die Infrastruktur an ihre Grenzen. In den touristisch attraktivsten Urlaubsregionen parken die teuren Campingfahrzeuge in der Saison dicht gedrängt nur eine Armlänge vom Nachbarn entfernt. Das macht die Illusion von Freiheit und Abenteuer schnell zunichte. Und das freie Stehen in der Natur wird von den Behörden immer häufiger unterbunden. Darum will Hymer neue Märkte erschließen, in denen das Urlauben auf Rädern noch neu ist. China ist so ein Ziel. Doch die Erschließung solcher Regionen kostet viel Geld. Und schon das Wachstum in Europa ist teuer. Allein in den vergangenen beiden Jahren investierte das Unternehmen 300 Millionen Euro. Ein neuer Gesellschafter soll nun helfen, das Wachstum zu finanzieren.

Schon einmal an der Börse notiert

Doch was, wenn die professionellen Investoren wegen der Risiken des schwankenden Geschäfts nicht genug bieten? Für diesen Fall bereitet die Familie vorsorglich einen Börsengang vor. Das überrascht. Denn Hymer war bereits 23 Jahre an der Börse notiert und verabschiedete sich erst im August 2013 vom Börsenparkett. Damals teilte man mit, das Unternehmen habe bessere Perspektiven, wenn es unabhängig von der Börse agieren könne. Außerdem spare man jährlich eine Million Euro ein. Heute, nur fünf Jahre später, sieht man das anscheinend anders.

Vielleicht geht es den Erben Erwin Hymers, seiner Witwe Gerda sowie den Kindern Carolin und Christian, auch gar nicht vorrangig um die Wachstumsfinanzierung. Die könnte das gut verdienende Unternehmen mit seiner Eigenkapitalquote von 40 Prozent wohl auch mit Fremdkapital stemmen. Aber die Erben kennen das Auf und Ab der Branche nur zu gut. Mit der Veräußerung von Unternehmensanteilen können sie ihr eigenes Risiko verringern. Und gibt es einen besseren Zeitpunkt für einen Verkauf als einen Boom?

Ein Pionier der Wohnmobil-Branche Erwin Hymer : Der 1930 in Bad Waldsee geborene Unternehmer ist der Pionier der deutschen Wohnmobil-Branche. Nach einem Maschinenbauingenieurstudium und dreijähriger Tätigkeit beim Flugzeugbauer Claudius Dornier trat in den väterlichen Betrieb in Bad Waldsee ein, der Anhänger für Traktoren herstellte. 1957 gründete Hymer mit dem Konstrukteur Erich Bachem die Vertriebsfirma Eriba und baute den Prototyp eines Caravans („Ur-Troll“). 1961 entwickelten sie zusammen mit Borgward ein erstes Wohnmobil. 1971 folgte das erste Reisemobil. Das Unternehmen entwickelte sich zum führenden deutschen Hersteller für Camping-Fahrzeuge. 2007 schied Hymer aus dem Aufsichtsrat aus und widmete sich seiner Erwin-Hymer-Stiftung, mit der er das Erwin-Hymer-Museum am Firmensitz baute. Erwin Hymer verstarb 2013. Inzwischen leitet seine Tochter Carolin die Stiftung.

: Der 1930 in Bad Waldsee geborene Unternehmer ist der Pionier der deutschen Wohnmobil-Branche. Nach einem Maschinenbauingenieurstudium und dreijähriger Tätigkeit beim Flugzeugbauer Claudius Dornier trat in den väterlichen Betrieb in Bad Waldsee ein, der Anhänger für Traktoren herstellte. 1957 gründete Hymer mit dem Konstrukteur Erich Bachem die Vertriebsfirma Eriba und baute den Prototyp eines Caravans („Ur-Troll“). 1961 entwickelten sie zusammen mit Borgward ein erstes Wohnmobil. 1971 folgte das erste Reisemobil. Das Unternehmen entwickelte sich zum führenden deutschen Hersteller für Camping-Fahrzeuge. 2007 schied Hymer aus dem Aufsichtsrat aus und widmete sich seiner Erwin-Hymer-Stiftung, mit der er das Erwin-Hymer-Museum am Firmensitz baute. Erwin Hymer verstarb 2013. Inzwischen leitet seine Tochter Carolin die Stiftung. Der Markt: Die Campingfahrzeug-Branche wächst in Rekordtempo. In Europa wurden im vergangenen Jahr etwa 190 565 Wohnwagen und Wohnmobile zugelassen, 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut einer Marktstudie soll sich diese Zahl bis 2022 auf etwa 245 000 Fahrzeuge erhöhen. Imposant sind besonders die Reisemobilneuzulassungen. Mit einem kräftigen Zuwachs von 14,9 Prozent auf 110 817 neu zugelassene Reisemobile konnte in Europa erstmals die Marke von 100 000 Neuzulassungen überboten werden. Der größte Markt ist Deutschland mit 40 568 neu zugelassenen Reisemobilen – ein Plus von 15,5 Prozent. (lud)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein