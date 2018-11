Die fünf Wirtschaftsweisen gehen in ihrem Jahresgutachten mit der Bundesregierung hart ins Gericht. In wichtigen Bereichen steuere diese in die falsche Richtung. So könne Deutschland den großen Herausforderungen, die die Zukunft bereithalte, nicht ausreichend begegnen. Unter anderem fordert der Sachverständigenrat eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt die Kritik offenbar ernst. Sie sieht Deutschland vor „wichtigen Weichenstellungen“. Auch die Bundesregierung habe die demografische Entwicklung und die Digitalisierung als Herausforderungen erkannt. Zudem müsse sie sich mit den Fragen der internationalen Besteuerung intensiver auseinandersetzen.

Prognosen zurückgeschraubt

In ihrem Jahresgutachten rechnen die Wirtschaftsweisen für das laufende Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,6 Prozent und für 2019 mit einem Plus von 1,5 Prozent. Im März hatten die Wissenschaftler noch 2,3 Prozent und 1,8 Prozent erwartet. Christoph Schmidt, der Vorsitzende des Sachverständigenrats, begründete die deutliche Korrektur der Prognose nach unten mit gewachsenen Risiken für die deutsche Wirtschaft. Als Haupt-ursache nannte er ungünstigere Rahmenbedingungen im internationalen Handel. Die wirtschaftliche Entwicklung drohe etwa bei einem möglichen ungeordneten Brexit, einem Wiederaufflammen der Euro-Krise oder einer Eskalation der Handelskonflikte Schaden zu nehmen.

Demografischer Wandel als Risiko

Im Inland hätten die Folgen der Dieselkrise in der Autoindustrie, aber auch der zunehmende Fachkräftemangel zu den gedämpfteren Erwartungen geführt. Der demografische Wandel werde in wenigen Jahren mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand voll durchschlagen und den Fachkräftemangel verschärfen. „Eine dauerhaft hohe beruflich qualifizierte Zuwanderung dürfte für die Sicherung des Wohlstands in Deutschland unverzichtbar sein“, heißt es in dem Gutachten. Um das bestehende Arbeitskräftepotenzial besser zu nutzen, sollten zudem Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausgebaut und bessere Möglichkeiten zur Rückkehr von Teilzeit- in Vollzeitjobs geschaffen werden. Im Hinblick auf die Stabilität der Renten bedürfe es zudem einer „allmählichen Erhöhung des Renteneintrittsalters“.

Für mehr Wohngeld

Zu den weiteren Empfehlungen der Forscher gehören neben einer vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags auch Maßnahmen zur Ausweitung des Wohnraumangebots. Im Kampf gegen explodierende Mieten und Wohnungsnot sei die Mietpreisbremse der falsche Weg. Stattdessen solle die Regierung besser Grund- und Grunderwerbsteuer reduzieren sowie das Wohngeld stärken.

Trotz gestiegener Risiken geht das Gremium insgesamt von einem weiter anhaltenden Aufschwung aus, wenn auch mit vermindertem Tempo. Der Sachverständigenrat aus fünf prominenten Wirtschaftswissenschaftlern, die jeweils für fünf Jahre berufen werden, sehe keine akute Gefahr einer Rezession, so Christoph Schmidt.

Altmaier verteidigt Industriepolitik

Die Empfehlung, die Bundesregierung solle sich aus der Industriepolitik heraushalten und sich darauf konzentrieren, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, stößt allerdings auf den Widerstand der Bundesregierung. Er teile diese Auffassung nicht, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Staat solle sich zwar grundsätzlich so weit wie möglich zurücknehmen, in bestimmten Bereichen aber reiche das Engagement einzelner Unternehmen nicht aus – etwa bei der Batteriezellenfertigung. Eine vorübergehende Anschubförderung für die deutsche Industrie sei deshalb notwendig.

