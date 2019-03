von Walther Rosenberger, zur Zeit in China

Thomas Strobl hat es immer schon gewusst. Kurz bevor Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im Jahr 2016 ihr Amt antrat, prophezeite der CDU-Innenminister der Polit-Newcomerin einen rasanten Start: „Die geht in Stuttgart ab wie ne Rakete“, sagte er damals.

Voll aufs Gas

Ob sie es sich zu Herzen genommen hat? Jedenfalls sitzt sie im fernen China gerade in einem Auto des chinesischen Herstellers Geely, der mit seinen Hybrid-Flitzern bald den deutschen Markt aufrollen will, und drückt voll aufs Gas. Neben ihr duckt sich Conghui An, Vorstandschef des Autobauers, in den Sitz. Der Motor röhrt. Die Kameras der Journalisten klacken. Die Testfahrt auf dem Gelände des Geely-Stammsitzes in der chinesischen Millionenstadt Hangzhou geht nur einige Minuten. Für die 46-Jährige reicht das. „Ich sehe nach wie vor eine Überlegenheit unserer Fahrzeuge aus Baden-Württemberg“, wird sie später sagen. Insbesondere in den Punkten „Fahrgefühl und Straßenlage“ hätte der deutsche Automobilbau noch mehr zu bieten als China.

Die Ministerin auf der Probefahrt auf dem Geely-Gelände. | Bild: Sascha Baumann / all4foto.de

Der kleine Abstecher ins Chinesen-Cockpit wird später noch für Diskussionen sorgen. Muss eine Ministerin des wohl autonärrischsten Bundeslandes sich in einem chinesischen Elektrofahrzeug ablichten lassen?, fragt einer der Teilnehmer der 100-köpfigen Delegation aus Wirtschaft und Politik, mit der die CDU-Politikerin gerade in China weilt. Wäre nicht ein Porsche, Audi oder Daimler passender gewesen? War das klug, wo doch jeder wisse, dass es auch die Chinesen seien, die den heimischen Herstellern auf die Pelle rückten?

Rückhalt in der Unternehmerschaft

Der Ministerin scheinen derlei Sticheleien nichts auszumachen. Seit Beginn ihrer Amtszeit kann sie sich nämlich auf eines ziemlich sicher verlassen: Auf Rückhalt in der Südwest-Unternehmerschaft. Hier schätzt man, dass sie die Probleme, die der Alltag in der Firma so mit sich bringt, aus erster Hand kennt. Sie selbst ist Spross der Waagen-Dynastie Kraut aus Balingen, war Unternehmensberaterin in England und besitzt einen Teil des Unternehmens Bizerba. Ihr Bruder führt die Firma. Als „eine von uns“ bezeichnet sie eine nach China mitgereiste Unternehmerin.

Kein Polit-Ballast

Mangelnden politischen Stallgeruch macht die Ministerin durch Pragmatismus wett. Polit-Ballast muss sie nicht mit sich herumtragen. Sie kann frei aufspielen. Und sie nutzt die Freiräume. In ihren Arbeitsschwerpunkten Innovations- und Start-Up-Förderung kann sie einige Erfolge vorweisen. Und dass es im Land immer noch viel zu wenige Wohnungen gibt, geht in der Öffentlichkeit nicht mit ihr nach Hause, obwohl die Zuständigkeit in dem heiklen Thema in ihrem Ministerium liegt.

Hoffmeister-Kraut im Gespräche mit Unternehmern. | Bild: Sascha Baumann / all4foto.de

Das gibt ihr die Möglichkeit, den Herausforderungen nachzuspüren, vor denen die Südwest-Wirtschaft steht. In letzter Zeit ist sie viel gereist. Jetzt ist also China dran, das sich anschickt, die Welt mit Technologie zu erobern, weil der eigene Binnenmarkt langsam zu klein wird. Eigentlich war es überfällig, hierher zu reisen, denn das Land entwickelt sich zum Top-Export-Markt für den Südwesten. Die Ministerin will mehr Zusammenarbeit. „Wir sind offen für noch engere Kooperationen mit der chinesischen Wirtschaft“, sagt sie in Nanjing, einer Millionen-Stadt nahe der Ostküste. In den fünf Jahren, in denen sie nicht mehr hier war, habe sie gemerkt, wie „schnell sich das Land weiterentwickelt“ und prosperiert.

Alles geht rasend schnell

Das wird an jeder Ecke deutlich. Autobauer wie Geely oder Byton setzen zum Sprung in den deutschen Markt an. Byton existierte noch gar nicht, als die CDU-Politikerin das Land das letzte Mal bereiste. Tech-Giganten wie Huawei oder Tencent wiederum haben sich innerhalb weniger Jahre am chinesischen Mega-Markt so vollgesogen, dass die ganze Finanz- und Innovationskraft gar nicht anders kann, als raus in die Welt zu streben. Alles geht so rasend schnell hier.

Ministerin Hoffmeister-Kraut vor der Skyline der chinesischen Metropole Shanghai. | Bild: Sascha Baumann / all4foto.de

Deutsche Firmen waren bei all den Entwicklungen in China immer dabei und verdienten mit eigenen Werken kräftig mit. Die Frage ist, ob das so bleibt. Das chinesische Wachstum schwächt sich ab und die Provinzregierungen legen daher den ausländischen Unternehmen die Daumenschrauben an. Zumindest empfinden das einige so. Zudem haben die Asiaten bei Themen wie der künstlichen Intelligenz und der Datenverarbeitung ihre deutschen Mitbewerber längst überholt. Im Automobilgeschäft wird der Abstand immer geringer. Die pikierte Reaktion der Unternehmer auf den kleinen Auto-Test der Ministerin zeigt, wie nervös die deutschen Firmen sind.

Ganz anderer Wettbewerb

Kein Wunder: Der Entwicklungsplan „Made in China 2025“ definiert Wirtschaftssektoren, in denen das Reich der Mitte an die Spitze vorstoßen will. Darunter sind viele angestammte Domänen der Südwest-Wirtschaft: High-Tech-Maschinen, Medizintechnik, grüne Mobilität oder Luft- und Raumfahrt. „Da werden wir uns auf einen ganz anderen Wettbewerb einstellen müssen“, sagen nicht nur die Firmenvertreter. Die Ministerin sagt es auch.

Ein Mitarbeiter von CloudWalk demonstriert der baden-württembergischen Ministerin Gesichterkennungssysteme. | Bild: Sascha Baumann / all4foto.de

Die enge Verflechtung zwischen Plan- und Marktwirtschaft habe in gewissen Bereichen Vorteile gezeigt, fügt sie an. Insbesondere gehe alles viel schneller. Taugt Chinas gelenkter Markt also zum Vorbild für Deutschland? „Das Setzen auf Markt und Wettbewerb“ – der deutsche Weg also – trage noch immer, sagt die 46-Jährige. Von China lernen könne man aber schon, etwa durch mehr Industriepolitik. Die Pläne des Bundes, Milliarden in Schlüsseltechnologien wie Batteriezellforschung oder künstliche Intelligenz zu stecken, unterstützt sie nachdrücklich. Baden-Württemberg will sie gar mit eigenen Innovationsparks für Künstliche Intelligenz zu einem Vorzeigeland der IT-Technologie weiterentwickeln. „Wir haben in Deutschland alle Voraussetzungen, im Wettbewerb mit dieser so stark gewordenen Wirtschaftsnation China zu bestehen“, sagt sie.

Ein bisschen Demut schwingt in der Aussage aber mit. Gerade hat ihre Delegation Huawei in Shenzhen besucht. Das Unternehmen, das vor 30 Jahren mit dem Zusammenlöten von Kabeln begonnen hat und heute vom Handy bis zur Zug-Steuerung so ziemlich alles baut, wolle kräftig in Zukunftstechnologien investieren, sagte man ihr dort. Die Summe: 100 Milliarden US-Dollar – in den nächsten fünf Jahren.

Der SÜDKURIER vor Ort

Walther Rosenberger auf dem Flughafen in Shenzen. | Bild: wro

Walther Rosenberger, Leiter der SÜDKURIER-Wirtschaftsredaktion, ist derzeit mit der baden-württembergischen Delegation in China und berichtet über seine Eindrücke. In der kommenden Woche wird er Bilanz ziehen.