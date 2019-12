von Gerd Lache

Zum Kuckuck mit dem bloßen Lamentieren über das Gaststättensterben und die Personalnot, eine Lösung muss her, dachte sich Thorsten Rudolph. Der Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) mit Sitz in Hinterzarten initiierte mit der Freiburger Gastro- und Hotel-Gruppe Bellini als Partner ein für die Branche „bisher einmaliges gastronomisches Franchise-Konzept“, wie er sagt: Die Kuckucksstube.

Schon seit langem warnt Fritz Engelhardt, Landesvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Baden-Württemberg, vor dem schleichenden Aderlass an Restaurants im ländlichen Raum. Nachfolge-Probleme seien eine Ursache. Der gravierende Fachkräftemangel eine Weitere. Das Land Baden-Württemberg hat deshalb für 2020 sein Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) auch für das Gastgewerbe aufgestockt.

Keine Küchenkenntnisse erforderlich

Der Hochschwarzwald-Tourismuschef sieht das Franchise-Konzept als weitere Maßnahme. Nach dem Muster des ersten, kürzlich am Bahnhof in Titisee eröffneten Restaurants können Gaststätteninhaber oder Neueinsteiger im Schwarzwald dieses Geschäftsmodell erwerben, neudeutsch auch Franchise genannt. Die Besonderheit hier: Küchenkenntnisse sind für den Betreiber nicht erforderlich, somit auch kein rares Fachpersonal. Ein Maschinenpark erledigt vor Ort das Finish der in Freiburg vorbereiteten Speisen.

Für die Vergabe der Gastro-Blaupause haben HTG und Bellini eine Gesellschaft gegründet, die „Kuckuckstube Gastronomie Projektierungs- und Franchise GmbH“. Dieser Franchise-Geber ist zuständig für die einheitliche Ausstattung des Gastraums, die vor allem von modernen, hellen Gestaltungselementen mit stylischen Schwarzwaldmotiven dominiert wird und sich damit von der Schwere eines traditionellen Schwarzwälder Gasthaus-Ambientes abhebt. Die Speisekarte, gedruckt sowie auf Tablet oder als Handy-App zur Bestellung von unterwegs verfügbar, ist mit regionalen Produkten bestückt.

Das zentral in der Freiburger Bellini-Küche vorbereitete und hernach schockgefrorene Essen wird per Elektro-Lkw ausgeliefert und im Konvektomaten der Kuckucks-Küche lediglich „regeneriert“. Diesen Heißluftofen bezeichnet Achim Berger von Bellini als „unsere Allzweckwaffe“. Damit lasse sich fast jedes Lebensmittel warmhalten, zubereiten oder auftauen. Eine Zubereitungsform, die bereits in viele Großküchen eingezogen sei.

Steaks aus dem Bratautomat

Frische Steaks und Burger gibt ein Bratautomat aus, der individuelle Kundenwünsche – roh, medium oder durch – berücksichtigt. Das Fleisch oben eingelegt, durchläuft es den rotierenden Grillbereich und wird unten servierbereit ausgegeben. Auch hier ist kein ausgebildetes Kochpersonal vonnöten.

Ja, räumt Rudolph ein, vereinzelte konzeptionelle Anleihen an eine US-amerikanische Burger-Kette seien durchaus erkennbar. Mehr aber nicht. Nein, wehrt er im Gespräch mit unserer Zeitung ab: „Wir sind nicht der McDonald‘s des Schwarzwaldes.“