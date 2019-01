Es ist überstanden. Wir haben den Konsum auf neue Höhen getrieben, Predigten gelauscht, ohne zuzuhören, sowie den ökonomischen und ökologischen Wahnsinn der Jahresendknallerei erduldet. Der Rauch ist verflogen. Der Blick wird frei auf das neue Jahr mit seinen Herausforderungen: Brexit, Kriege, Handelsstreitigkeiten, dahinsiechende Volksparteien. Sofort mehren sich Stimmen, die die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gefährdet sehen.

Deutschland geht es gut

Erstens sollten wir nicht vergessen, dass es uns in Deutschland sowohl im Vergleich mit anderen Ländern, aber auch aus historischer Perspektive sehr gut geht. Deutschland ist die dynamische Anker-Ökonomie Europas, noch nie in der deutschen Geschichte war der Wohlstand in Deutschland so groß, die Lebensqualität so gut, das gemeinschaftliche Miteinander so friedlich. Wenn jetzt Vertreter der Wirtschaft über eine Anhebung des Mindestlohnes klagen, dann sollte uns klar sein, dass dies ein Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau ist.

Sozialer Ausgleich

Zweitens gilt es nicht nur die Vertreter der Wirtschaft daran zu erinnern, dass die Leistungskraft der deutschen Ökonomie zu einem großen Teil auf deren soziale Ausgestaltung zurückgeführt werden kann. Die Regeln der sozialen Marktwirtschaft streben den sozialen Ausgleich an, die Koordination zwischen Arbeit und Kapital, nicht den ungezügelten Konflikt. Wer diesen will, schaue sich die gesellschaftliche Zerrissenheit in den USA und in Großbritannien genau an.

Durchbruch schon 1918

Vor rund 100 Jahren, zum 1. Januar 1919, wurde in Deutschland der Acht-Stunden-Tag gesetzlich fixiert. Damit wurde für alle festgeschrieben, was im sogenannten Stinnes-Legien-Abkommen vom 15. November 1918 zwischen einigen Unternehmen, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ausgehandelt wurde. Dieses Gründungsdokument der sozialen Marktwirtschaft erkannte die Gewerkschaften als legitime Interessensvertretungen der Arbeiter an, führte Arbeiterausschüsse ein – die späteren Betriebsräte – und begrenzte die tägliche Arbeitszeit auf acht Stunden. Dass dieser Durchbruch im November 1918 erfolgte, ist kein Zufall: Die Novemberrevolution mit ihren radikalen Forderungen einer Verstaatlichung wichtiger Unternehmen trieb die Arbeitgeber zum Kompromiss. Die Ausgestaltung der Arbeitswelt war und ist eine Frage der Macht, nicht nur ökonomischer Effizienz.

Hungerlöhne sind eine Schande

Wie wollen wir heute arbeiten? Welche Formen der Arbeit soll es im Zeitalter der Digitalisierung und europäischen Freizügigkeit geben? Darüber wird mit guten Gründen gestritten. Das kaum beachtete Jubiläum des Stinnes-Legien-Abkommens erinnert uns daran, dass die Sozialpartner die Bedingungen von Arbeit festlegen sollten. Es erinnert uns aber auch daran, dass der Gesetzgeber dann intervenieren sollte, wenn Gewerkschaften nicht die Arbeitsbedingungen effektiv mitgestalten können. Dass wir in Deutschland gerade noch Millionen von Pakete durch unterschiedlichste Dienstleister befördern ließen, die als Sub-Sub-Sub-Unternehmer zu Hungerlöhnen und unter widrigsten Bedingungen arbeiten, das ist eine Schande und sollte unterbunden werden.

Sven Jochem lehrt Politikwissenschaften an der Universität Konstanz und forscht über Demokratietheorien, wohlfahrtsstaatliche Reformen und soziale Gerechtigkeit.