von Sandra Markert

„Ist zur Zeit nicht lieferbar.“ Diese Nachricht erhält Apothekerin Melanie Gabriel inzwischen beinahe täglich. Gabriel arbeitet in der Klinikapotheke in Friedrichshafen und ist dort auch für die Bestellung von Medikamenten zuständig. Eigentlich ist das eine schnelle Sache: ein Fax an den Hersteller und das Medikament wird auf den Weg geschickt. Wenn es denn lieferbar ist. Für rund 510 Medikamente in Deutschland gilt das derzeit jedoch nicht.

Und das sind nur die Wirkstoffe, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als versorgungsrelevant eingestuft hat – das bedeutet, hier gibt es für die Patienten keinen Ersatz. In den Krankenhäusern fehlten in den letzten Monaten unter anderem wichtige Antibiotika. In den öffentlichen Apotheken war der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zufolge insbesondere die Lieferung von Herz-Kreislauf-Mitteln, Schmerzmitteln und Antidiabetika von Engpässen betroffen.

Was bedeuten die Lieferengpässe für Patienten? Ist ein Medikament nicht lieferbar, versucht Apothekerin Melanie Gabriel in der Klinikapotheke in Friedrichshafen zunächst ein so genanntes Generikum zu bestellen – also ein Medikament, mit demselben Wirkstoff in derselben Dosis und Darreichungsform. „Doch darauf stürzen sich dann auch die anderen Apotheken und das führt zu neuen Engpässen“, sagt Melanie Gabriel. Finden sich keine Generika, muss Melanie Gabriel sich überlegen, ob für den Patienten auch eine andere Stärke des Wirkstoffs infrage kommt oder eine andere Darreichungsform. „Das passiert natürlich in Rücksprache mit den Ärzten“, sagt Melanie Gabriel – und bedeutet weitere zusätzliche Arbeit. Im schlimmsten Fall muss der Arzt die Therapie komplett verändern. Fünf bis zehn Stunden die Woche verbringen Apotheker derzeit mit der Suche nach solchen Alternativen, so lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände. Und wenn kein passendes Medikament gefunden werden kann? Dann müssen Patienten auf wichtige Therapien warten, mehr Nebenwirkungen in Kauf nehmen oder bekommen ein Antibiotikum welches womöglich weniger gut wirksam ist. Aus dem Lieferengpass wird ein Versorgungsengpass. „Als es neulich mal keine Adrenalin Notfall-Pens mehr für Allergiker gab, habe ich mich schon gefragt, in was für einem Land wir hier eigentlich leben“, sagt Apothekerin Melanie Gabriel. Der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zufolge erhielten mehr als die Hälfte der von Lieferengpässen betroffenen Patienten in den letzten Monaten in einer öffentlichen Apotheke einen Arzneistoff zweiter Wahl oder eine weniger geeignete Darreichungsform, im Krankenhaus waren es mehr als 60 Prozent. Warum sind so viele Medikamente in Deutschland nicht lieferbar? Die Gründe sind vielfältig: Um Kosten zu sparen, wurden in den letzten Jahren immer mehr Produktionsstätten für Medikamente von Deutschland und Europa nach Fernost verlagert – an nur sehr wenige Hersteller dort. Von rund 500 verschreibungspflichtigen Wirkstoffen, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als versorgungsrelevant eingestuft werden, werden etwa 300 von nur drei oder weniger Unternehmen angefertigt. Kommt es in einer Produktionsstätte zu Problemen bei Herstellung, Qualitätskontrolle oder Lieferung, ist ein Engpass vorprogrammiert. Hinzu kommt, dass die pharmazeutischen Unternehmer ihre Lagerkapazitäten heruntergefahren haben, um wirtschaftlicher zu arbeiten. Gesetzlich sind sie dazu verpflichtet, einen Bestand für vierzehn Tage im Lager zu haben. Experten halten das bei versorgungsrelevanten Medikamenten für unzureichend, da die Zeit so nur sehr begrenzt ist, um auf einen Engpass zu reagieren. Welche Rolle spielen die Rabattverträge für Medikamente? Damit die Beiträge für die Krankenversicherten möglichst niedrig bleiben, dürfen Krankenkassen seit 2003 Verträge mit den Herstellern einzelner Medikamente schließen und dabei Rabatte aushandeln. Alle Versicherten dieser Krankenkasse sollen dann möglichst nur die Präparate dieses Herstellers bekommen. Dem Bundesverband der pharmazeutischen Industrie zufolge hat diese Regelung den Kostendruck auf die Hersteller verstärkt, so dass sich oft nur noch wenige Anbieter im Markt halten können – und das verschärft die Gefahr von Engpässen. Inzwischen schließen Krankenkassen bei kritischen Medikamenten häufiger Verträge mit mehreren Herstellern, um das Ausfallrisiko zu verringern. Wird sich die Lage in Deutschland weiter zuspitzen? „Manche Apotheken empfinden das so“, sagt Maik Pommer, ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Immerhin ist es in neun von zehn Apotheken in Deutschland in den vergangenen Monaten zu Lieferengpässen gekommen. „Das wirkt sich aber zum Glück nicht immer direkt auf die Versorgung der Patienten aus. Und aktuell haben wir keine Hinweise darauf, dass sich die Situation besorgniserregend weiter zuspitzt“, sagt Pommer. Allerdings deutet auch nichts auf eine Entspannung der Lage hin. „Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit die Wirkstoffproduktion wieder stärker nach Europa kommt“, sagt Christian Splett von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Insbesondere müsste es dabei um die Preisgestaltung für die Medikamente gehen – denn derzeit lassen sie sich in Deutschland kaum kostendeckend produzieren.