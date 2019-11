von Walther Rosenberger und Thomas Domjahn

Es soll die Leistung der Beschäftigten im Jahresverlauf honorieren und kurbelt ganz nebenbei die Konjunktur zum Jahresende kräftig an: Das Weihnachtsgeld. Aber lange nicht alle Beschäftigten erhalten es. Die Energie- und Pharmabranche zahlt die sattesten Beträge aus. Ein Überblick, was Mitarbeiter in der Region von ihren Unternehmen erwarten können.

Autozulieferer: IMS Gear aus Donaueschingen zahlt seinen Mitarbeitern im November gemäß Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie ein Weihnachtsgeld von bis zu 60 Prozent des Brutto-Monatseinkommens. „Auszubildende erhalten ein Weihnachtsgeld in Höhe von 60 Prozent ihrer monatlichen Brutto-Ausbildungsvergütung“, sagt eine IMS-Verantwortliche. IMS Gear, das Komponenten für Servolenkungen, Sitzverstellungen und Bremsen herstellt, hat weltweit 3400 Mitarbeiter, davon in Donaueschingen 1260, in Trossingen 160 und in Villingen-Schwenningen 220. Ähnlich verfährt der Automobilzulieferer



ZF Friedrichshafen . „Die ZF-Stammbeschäftigten erhalten ein Weihnachtsgeld in Höhe von 25 bis 60 Prozent eines Bruttomonatsgehalts, wobei sich die Höhe an der Dauer der Betriebszugehörigkeit sowie am jeweiligen Tarifgebiet orientiert“, teilt ein ZF-Sprecher mit. ZF beschäftigt in Deutschland 50.800 Mitarbeiter, davon 9400 in Friedrichshafen.

aus Rietheim zahlt seinen 2500 im Landkreis Tuttlingen Beschäftigten Weihnachtsgeld laut Haustarifvertrag, in der Regel 60 Prozent eines Brutto-Monatsverdienstes. Das gilt auch für Azubis. Auch beim Eisenguss-Spezialisten Fondium , der früher zu Georg Fischer gehörte und in Singen gut 1000 Mitarbeiter beschäftigt, erhält die Stammbelegschaft Weihnachtsgeld nach dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. „Leiharbeiter werden vom Verleiher bezahlt“, erklärt Geschäftsführer Achim Schneider.

, der früher zu Georg Fischer gehörte und in Singen gut 1000 Mitarbeiter beschäftigt, erhält die Stammbelegschaft Weihnachtsgeld nach dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. „Leiharbeiter werden vom Verleiher bezahlt“, erklärt Geschäftsführer Achim Schneider. Motorenbau: Bei Rolls-Royce Power Systems (RRPS) bekommen über 90 Prozent der Mitarbeiter an den deutschen Standorten Weihnachtsgeld gemäß dem jeweils gültigen Tarifvertrag. „Das sind, abhängig von der Betriebszugehörigkeit, zwischen 30 und 60 Prozent eines Monatsgehalts“, sagt RRPS-Personalchefin Alexandra Kuebler. Kein Weihnachtsgeld erhalten Praktikanten und Mitarbeiter in Altersteilzeit. RRPS beschäftigt in Deutschland 6300 Mitarbeiter, davon 5600 in Friedrichshafen.

Bei (RRPS) bekommen über 90 Prozent der Mitarbeiter an den deutschen Standorten Weihnachtsgeld gemäß dem jeweils gültigen Tarifvertrag. „Das sind, abhängig von der Betriebszugehörigkeit, zwischen 30 und 60 Prozent eines Monatsgehalts“, sagt RRPS-Personalchefin Alexandra Kuebler. Kein Weihnachtsgeld erhalten Praktikanten und Mitarbeiter in Altersteilzeit. RRPS beschäftigt in Deutschland 6300 Mitarbeiter, davon 5600 in Friedrichshafen. Softwarebranche: Die Radolfzeller Softwareschmiede Sybit zahlt ihren Mitarbeitern kein Weihnachtsgeld. „Stattdessen gibt es einen jährlichen Unternehmensbonus für alle Mitarbeiter, der die Chance auf eine höhere Einmalzahlung als das Weihnachtsgeld bietet“, teilt eine Sprecherin mit. Außerdem zahle das Unternehmen, das in Radolfzell gut 200 Mitarbeiter beschäftigt, ganzjährig Zuschüsse, unter anderem zur Betriebsrente, fürs Fitness-Studio und zu Kindergarten- und Betreuungskosten.



Auch Coliquio , ein digitales Netzwerk für Ärzte, das in Konstanz 80 Mitarbeiter beschäftigt, zahlt seinen Mitarbeitern kein Weihnachtsgeld. „Unsere Philosophie ist es, unseren Teams ganzjährig ein Umfeld zur Verfügung zu stellen, in dem sie jeden Tag motiviert arbeiten können“, sagt eine Sprecherin. Dazu zählen unter anderem Zuschüsse zur Betriebsrente, zur Kinderbetreuung oder zum Fahrrad-Leasing.

Ähnlich sieht es bei Diehl Defence in Überlingen aus. Auch dort erhalten die rund 950 Mitarbeiter Weihnachtsgeld laut IG-Metall-Tarif. In Deutschland beschäftigt das Rüstungsunternehmen 2500 Mitarbeiter.

Auch die Stadtwerke Konstanz haben eine entsprechende Regelung. Die Stadtwerke Singen zahlen nach Angaben eines Sprechers ein „kombiniertes Weihnachts- und Urlaubsgeld“, das für untere Lohngruppen bis zu 80 Prozent eines Monatsbruttos beträgt.

Über einen gleich hohen Betrag dürfen sich die Tarifmitarbeiter bei Takeda freuen. In in Singen und Konstanz beschäftigt der Japan-Konzern 1120 Mitarbeiter.



Beim Skalpellspezialisten Aesculap in Tuttlingen gibt es laut IG-Metall-Tarif an Weihnachten bis zu 60 Prozent eines Gehalts obendrauf. Am Stammsitz beschäftigt der Traditionskonzern 3600 Menschen.



Der Aesculap-Konkurrent Karl Storz aus Tuttlingen ließ eine Anfrage dieser Zeitung unbeantwortet. Karl Storz ist nicht tarifgebunden.



Beim Stühlinger Baustoffexperten Sto , der seine 2100 Mitarbeiter in Deutschland nach Chemietarif bezahlt, gibt es 95 Prozent eines Gehalts als Weihnhachtsgeschenk. Wenn das Geschäft bei dem Familienunternehmen gut läuft, kann nach Angaben eines Sto-Sprechers aufgestockt werden.

