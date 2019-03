Das britische Vergleichsportal comparethemarket.com hat im vergangenen Jahr eine Auflistung der 34 weltweit reichsten Tiere veröffentlicht. Unangefochten auf Platz eins wird dort Gunther IV. geführt. Das Vermögen des deutschen Schäferhundes belaufe sich auf 375 Millionen Dollar. Proftiert hat der Vierbeiner von Gräfin Karlotta Liebenstein. Sie vermachte ihren Reichtum nach ihrem Tod im Jahr 1991 an Gunther III. – dem mittlerweile verstorbenen Vater von Gunther IV.. Liebenstein ist ein Adelsgeschlecht aus dem Elsass, das seit dem 13. Jahrhundert seinen Sitz auf dem gleichnamigen Schloss bei Neckarwestheim hatte.

97 Millionen Dollar wegen Werbung für Cola und Schuhe heimst die Katze von Taylor Swift ein: Olivia Benson. | Bild: Getty / Raymond Hall

Eine Rechtsstreitigkeit mit Württemberg brachten die Liebensteins in finanzielle Not. In der Folge verkauften sie 1789 ihre Anteile an Eschenbach, Lotenberg und Schlat an Württemberg. Dadurch und durch den Verkauf weiterer Ländereien beherbergten die Liebensteins letztlich wieder beachtliche Summen.

Nicht durch ein Erbe, aber durch Werbeverträge ist Grumpy Cat reich. Gesamtvolumen der Verträge: 100 Millionen Dollar. | Bild: dpa / Barbara Munker

Das ursprüngliche Vermögen, das Gräfin Karlotta Liebenstein hinterließ, habe sich durch geschickte Geldanlage der Nachlassverwalter auf die jetzige Höhe vervielfacht. Nach Angaben des US-Magazins "Time" soll die an Gunther III. vererbte Summe 80 Milllionen Dollar gewesen sein. Mittlerweile gehören zum Vermögen von Gunther IV. mehrere Häuser in Italien und auf den Bahamas sowie die ehemalige Villa der Pop-Diva Madonna in Miami. Mehrere Personen kümmern sich um die Belange des Tieres und die Verwaltung des Geldes und der Immobilien.

Paris Keine Trauerfeier für Lagerfeld: Modezar wünschte sich einfach zu verschwinden "wie die Tiere im Urwald" Das könnte Sie auch interessieren