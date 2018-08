Hier ein „Pickerl“, dort eine Vignette und dann wieder ein teurer Stopp an einer Bezahlstation – zahllose Urlauber sind derzeit mit dem Auto irgendwo in Europa unterwegs und ärgern sich über teils heftige Straßenbenutzungsgebühren. Und viele fragen sich: War da nicht was? Was ist eigentlich aus der deutschen „Ausländer-Maut“ geworden? Streng genommen gibt es sie schon – das Gesetz über die sogenannte Infrastrukturabgabe gilt nämlich bereits seit dem 1. Januar 2016. Doch noch fehlen die technischen und organisatorischen Voraussetzungen dafür, die Maut auch zu kassieren.

„Die Pkw-Maut wird in dieser Legislaturperiode umgesetzt“

Auf Anfrage des SÜDKURIER lässt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ausrichten: „Die Pkw-Maut wird in dieser Legislaturperiode umgesetzt.“ Verzögerungen gebe es nicht: „Die Arbeiten zur technischen und organisatorischen Umsetzung der Infrastrukturabgabe laufen.“ Noch ist demnach unklar, welche Firma mit dem Betrieb des Mautsystems beauftragt wird: „Die Vergabeverfahren sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der konkrete Einführungstermin sei abhängig von den Ergebnissen der noch laufenden Vergabeverfahren.

Verkehr Neue Blitzer? Was es mit den blauen Säulen am Straßenrand auf sich hat Lesen Sie auch

Gefährden könnte die tatsächliche Einführung der Maut aber auch eine Klage Österreichs vor dem Europäischen Gerichtshof, der sich auch die Niederlande angeschlossen haben. Mit einem Ergebnis ist wohl nicht vor Mitte 2019 zu rechnen. Die Österreicher kritisieren das deutsche Maut-Modell als Diskriminierung ausländischer Reisender. Denn deutsche Autofahrer sollen die Maut, die bis zu 130 Euro pro Jahr betragen soll, über Freibeträge bei der Kfz-Steuer wieder zurückbekommen.

Warten auf Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs

Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Kirsten Lühmann, sagte auf unsere Nachfrage: „Auf Betreiben der SPD-Fraktion hat der Bundesverkehrsminister zugesagt, dass die Pkw-Maut erst eingeführt wird, wenn alle offenen Rechtsfragen auf EU-Ebene geklärt sind. Alles hängt somit von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ab. Daran halten wir uns als proeuropäische Kraft. Es sind derzeit lediglich kleinere vorbereitende Maßnahmen zulässig.“ EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc hatte zudem kürzlich ein europaweit einheitliches Mautsystem gefordert – und an Deutschland appelliert, sich daran zu beteiligen. Ein Flickenteppich verschiedener nationaler Systeme ergebe langfristig keinen Sinn.

Aus der Opposition im Bundestag kommen Stimmen, das von Anfang an umstrittene Projekt Ausländermaut nun gleich ganz zu beenden. Grünen Fraktionschef Toni Hofreiter sagte gegenüber dem SÜDKURIER: „Verkehrsminister Scheuer muss die unsinnige Pkw-Maut endlich begraben. Denn die Pkw-Maut widerspricht europäischem Recht, diskriminiert unsere europäischen Mitbürger, schadet unseren Grenzregionen wie auch dem Bundeshaushalt. Doch Minister Scheuer setzt offenbar die katastrophale CSU-Verkehrspolitik der vergangenen Jahre fort.“ Hofreiter weiter: „Mit aller Kraft hält die CSU an ihrer rückwärtsgewandten Betonpolitik fest, der Ausbau von emissionsarmer Mobilität wird komplett vernachlässigt.“ Die CSU bleibe verkehrspolitisch „eine Partei der Realitätsverweigerer.“

Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic, sagte: „Das von der CSU verursachte Mautchaos kostet den deutschen Steuerzahler allein in diesem Jahr 37,23 Millionen Euro. Wann die Maut kommen soll ist dagegen nicht absehbar.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein