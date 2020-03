Diese Technik hilft im Homeoffice

Wer nicht das Glück hat, in einem separaten Büro in Stille arbeiten zu können, dem können Kopfhörer helfen, Lärm auszublenden – erst recht, wenn diese mit Geräuschunterdrückung ausgestattet sind.Um persönliche Kontakte auch während des Homeoffice noch aufrecht zu erhalten und Absprachen zu erleichtern, eignen sich Videotelefonate. Wer ein iPhone besitzt, der kann dafür FaceTime nutzen, sofern der Gesprächspartner ebenfalls ein iPhone hat. Aber auch über Apps wie Skype, Hangouts oder WhatsApp sind Video- und Sprachanrufe möglich.Wenn in der Wohnung im Gegensatz zum Büro kein Scanner vorhanden ist, kann das Handy helfen: Es gibt zahlreiche Scanner-Apps, die es ermöglichen, Dokumente über die Kamera zu digitalisieren.Damit es zu keiner Überbelastung kommt, können Apps helfen, Arbeitszeiten zu erfassen.