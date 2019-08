Nach dem Rauswurf von Roger Winter als Chef der Volksbank Konstanz rätselt die Bankenbranche in der Region weiter über die Gründe für die plötzliche und überraschende Trennung. Die Bank hatte Anfang August nach einem Aufsichtsratsbeschluss mitgeteilt „das Vorstandsmitglied Roger Winter von seinen Pflichten zu entbinden und mit sofortiger Wirkung freizustellen“.

Zu den Gründen, die zu der Trennung führten, schweigt die Bank weiter. Aufsichtsratvorsitzender Günter Spiri sagte auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Die Trennung ist bereits erfolgt und wir stehen in laufenden Verhandlungen über die Modalitäten der Trennung“. Ansonsten habe man „vorübergehend Stillschweigen vereinbart“. Auch die anderen Mitglieder des neunköpfigen Aufsichtsrats, darunter Lokalpolitiker und zahlreiche Entscheider aus der regionalen Wirtschaft, waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein eigentlich für den 17. September angesetztes Pressefrühstück sagte die Volksbank Konstanz ab – „aufgrund der aktuellen Veränderungen“, hieß es.

Ein Experte schließt einen freiwilligen Abschied aus

Kenner der Bankenszene beschreiben Winter als ruhig, sachlich und integer und zeigten sich dementsprechend vom Rauswurf überrascht. Roger Winter war seit 2003 im Vorstand der Bank und seit 2018 Vorstandsvorsitzender des Instituts. Erst kürzlich war Winter als Mitglied der Wahlgruppe Kreditinstitute und Versicherungen in die Vollversammlung der IHK Hochrhein-Bodensee gewählt worden. Aufgrund der Formulierung der Abschiedserklärung und der sofortigen Freistellung schließt der Personalexperte Nils Wilm von der Frankfurter Beratungsfirma Bankenwelt einen freiwilligen Abschied Winters aus. „Sonst hätte man in der Pressemitteilung die Formulierung ‚auf eigenen Wunsch‘ verwendet“, sagte er. Auch private, familiäre oder gesundheitliche Gründe seien unwahrscheinlich. Denn in diesem Fall hätte man genau diese Gründe offen genannt, um Spekulationen zu vermeiden.

Es musste offenbar schnell gehen

Zudem hätte man in diesem Fall den Vertrag nicht mit sofortiger Wirkung, sondern zum Ende des laufenden oder nächsten Monats beendet, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Unterschiedliche Auffassung über den Zukunftskurs der Bank seien auch mit großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Hierfür werde in der Branche die Chiffre „aufgrund von strategischen Differenzen“ verwendet.

Werner Haun kommt aus dem Ruhestand zurück

Übrig bleibt laut dem Bankenexperten Wilm ein Fehlverhalten Winters – in welcher Form auch immer. Das würde auch erklären, warum die Bank mauert. Dieses Fehlverhalten müsste laut einem Insider gravierend sein. Ansonsten hätte man es bei einer Abmahnung belassen können. Denn nicht nur normale Arbeitnehmer, sondern auch Vorstände dürften abgemahnt werden.

Bis auf weiteres werden jedenfalls Martin Schuhmacher und der langjährige Ex-Vorstand Werner Haun die Bank führen. Letzterer wurde interimsweise aus dem Ruhestand reaktiviert.