Herr Serra, Sie waren 11 Jahre lang Chef von Georg Fischer. Mit welchen Gefühlen verlassen Sie die Konzernspitze?

Für mich war es ein Privileg, als gebürtiger Franzose so lange einen Konzern in der deutschsprachigen Schweiz zu führen. Es hat großen Spaß gemacht, in einem Unternehmen mit so vielen talentierten Mitarbeitern zu arbeiten.

Warum haben Sie sich im Dezember von Ihren Eisengießereien in Singen und Mettmann getrennt?

Die Profitabilität war einfach zu gering. Dass drei ehemalige GF-Mitarbeiter die beiden Werke übernommen haben, garantiert Kontinuität und ist aus meiner Sicht die Ideallösung für Georg Fischer, die Mitarbeiter und die Kunden.

In welchen Bereichen wollen Sie stattdessen künftig investieren?

Viele Kunden aus dem Automobilbereich setzen anstatt auf Eisen auf Leichtmetalle wie Magnesium oder Aluminium, um Gewicht und Treibstoff zu reduzieren. Deshalb wollen wir uns auf diesen Bereich konzentrieren.