Für das Bodensee-Städtchen Konstanz war es die Nachricht des Tages. Der Online-Händler Zalando ("Schrei vor Glück") eröffnet 2020 in der Innenstadt eine Filiale. Aber nicht nur den Berliner Mode-Riesen, der sein Geld bislang fast ausschließlich Online erzielt, zieht es in die Städte. Eine ganze Reihe von Web-Plattformen sind dabei, ihr Geschäft wieder näher zum Kunden zu verlagern und eröffnen Zweigstellen vor Ort. "Da ist derzeit eine Bewegung im Gange", sagt Sven Köhler, Handelsexperte an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart. Die Innenstädte würden plötzlich wieder attraktiv.

Blick in eine Outlet-Filiale des Online-Versandhändlers Zalando in Hamburg. | Bild: Daniel Bockwoldt

Online-Waren aller Art bald in Ladengeschäften zu haben?

Tatsächlich haben sich in den vergangenen Monaten gleich mehrere Onliner wieder in Stadtquartieren eingemietet. Erst im Frühjahr hat der Online-Möbelhändler Home24 in Stuttgart einen rund 500 Quadratmeter großen Showroom eröffnet. Im Herbst zog auch der Computer-Spezialist Notebooksbilliger.de dorthin und bietet seither seine Produkte in der Landeshauptstadt direkt an. Auch die ehemals nur im Internet vertretene Spielwarenketten MyToys, der Schuhhändler Shoepassion oder diverse Online-Parfümerien gehen diesen Weg. Sogar vor der Pharmabranche hat der Trend nicht halt gemacht. Die niederländische Versandapotheke DocMorris hat aktuell mehr als zwei Dutzend echte Standorte im Bundesgebiet.

Stellvertretend für den Trend steht der weltgrößte Online-Händler Amazon. Seit einiger Zeit eröffnet der von Jeff Bezos gegründete Handelsgigant weltweit eigene Buchfilialen. Dazu kommen sogenannte Amazon-Go-Läden – eine Art Mini-Supermarkt, in denen der Kunde Kassen vergebens sucht. Statt dessen erfassen Kameras und Sensoren die Einkäufe. Beim Verlassen des Ladens werden sie über eine App dem Kunden automatisch in Rechnung gestellt. 3000 Läden will Amazon bis 2021 weltweit eröffnen.

Zalando kommt da nicht mit. Mehr als 20 Filialen bundesweit werde man mittelfristig nicht sehen, sagt Handelsprofessor Köhler von der DHBW. Der Modehändler suche sich ähnlich wie die meisten anderen Onliner, die es gerade wieder zurück in die Innenstädte zieht, nur wenige "Rosinen-Standorte heraus", wie Köhler es nennt. Zielobjekt seien stark frequentierte Innenstädte und eine Bevölkerung mit hoher Kaufkraft.

Rosinen-Standorte für die Web-Giganten

Einer der Hauptgründe der Entwicklung sind die nach wie vor riesigen Umsätze, die im stationären Handel erzielt werden. 85 Prozent der Einzelhandelserlöse würden in Deutschland noch vor Ort gemacht, heißt es vom Handelsverband Baden-Württemberg. Der Online-Bereich ist dagegen noch relativ klein, und auch die Wachstumsraten schwächen sich leicht ab. Um ungebremst weiter zu wachsen, bräuchten die Online-Firmen den stationären Handel als Vertriebskanal, heißt es. Ziel sei es aber auch, dem Kunden näher zu kommen und ihn stärker für seine Produkte zu begeistern – schlicht, indem er sie anfassen könne.

Eine Filliale der Firma Cyberport Store – spezialisiert u.a auf den Verkauf von Apple Produkten in Berlin. | Bild: imago stock&people

Entsprechend entwickelt sich das Einzelhandelsgeschäft immer weiter hin zu Mischformen aus Off- und Onlinewelt. So kooperieren der Online-Elektronikhändler Cyberport oder Zalando beispielsweise auch mit stationären Läden. Diese öffnen ihre Bestände für Online-Kunden, die die Ware dann direkt vor Ort abholen können. Der Online-Fahrradhändler Bikediscount.de wiederum nimmt lokale Händler als Service-Partner unter Vertrag. Diese reparieren dann die kaputten Fahrräder der Online-Käufer.

Lokale Händler sind skeptisch

Der klassischen Einzelhandel steht solchen Modellen derzeit noch eher kritisch gegenüber, fürchtet er doch zur bloßen Packstation der Onliner degradiert zu werden. Andererseits locken ebensolche Geschäftsmodelle mehr Kunden als früher in die Läden. Zudem fallen Provisionen an.

Manche haben dabei aber das Nachsehen. Modeketten wie H&M oder Primark hätten den Trend zum Online-Handel lange vernachlässigt, sagte Betriebswirtschafter Köhler. Weil Wachstum im Internet fehle, sei man nun auch bei der "Flächenexpansion von Filialen vorsichtig geworden", sagt er. Die Konkurrenz werde immer stärker.

Spielt in Europa noch kaum eine Rolle: Der chinesische Konzern Alibaba vor der Unternehmenszentrale in Hangzhou, China. Dass auch der E-Commerce-Gigant bald eigene Filialen in Deutschland eröffnet, halten Experten für wahrscheinlich. | Bild: Jeff Lee

Gut möglich sogar, dass sich einstmals nur im Online-Geschäft tätige Unternehmen bald als dominierende Spieler auch im stationären Handel erweisen. In der Branche wird schon munter spekuliert, wann der chinesische Online-Riese Alibaba, der in Spitzenzeiten eine Milliarde Dollar in fünf Minuten umsetzt, in Deutschland erste Filialen eröffnet. "Ich warte da nur drauf", sagt Fachmann Köhler.