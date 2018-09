Das gegenwärtige Tohuwabohu in Berlin ist für die Bevölkerung weniger wichtig als die Frage, wo und wie wir in Zukunft werden wohnen können. In den Städten und Agglomerationen steigen die Mieten und Preise, junge Familien und Menschen mit geringerem Einkommen müssen immer höhere Anteile ihres Einkommens für das Wohnen aufbringen. Die Sozialdemokratie schlägt eine simple aber nutzlose Lösung vor: ein Mietpreisstopp. Wie beim Fahrverbot für Dieselfahrzeuge besticht dieser Lösungsvorschlag durch seine Einfachheit. Aber wie soll dies umgesetzt werden? Welche Ausnahmeregelungen soll es geben? Wie soll sanktioniert werden?

Erhöhtes Wohngeld könnte vor allem den Vermietern helfen

Wirtschaftsliberale Ökonomen des wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie schlagen hingegen eine ebenso einfache aber kontraproduktive Lösung vor: Den Markt mit neuen Wohnungen fluten, Marktkräfte unreguliert lassen und die unteren Einkommensschichten mit erhöhtem Wohngeld fit für die steigenden Mietpreise machen. Diese Lösung wäre in der Tat machbar, die öffentlichen Hände müssten nur noch rasch einen Goldesel finden. Im schlechtesten Falle, der aber in der Vergangenheit in der deutschen Politik oft eingeschlagen wurde, kommt es zu einer Umverteilung von unten nach oben. Die unteren Einkommensschichten finanzieren das steigende Wohngeld durch ihre Steuern und steigern so die Profite der Wohneigentümer.

Wir tun so, als stünde Grund und Boden unbegrenzt zur Verfügung. Während wir für Allgemeingüter wie Luft und Wasser fast schon fanatisch eine schützende Politik fordern, ist das Verramschen des Bodens offensichtlich der Allgemeinheit egal. Von den in den Städten und Agglomerationen sprunghaft angestiegenen Preisen für Wohnen profitiert die Allgemeinheit überhaupt nicht, im Gegenteil muss sie für die notwendige und kostenintensive Infrastruktur sorgen. Nach Ablauf der Spekulationsfrist erfolgte Wertsteigerungen sind steuerfreie Profite für die Eigentümer. So risikolos und steuerfrei wie mit öffentlichem Grund und Boden sind in Deutschland in keinem anderen Bereich Profite für Kapitaleigentümer zu realisieren. Durch eine Ausweitung des Wohngeldes und eine erneute unbedachte Ausweisung von Neubaugebieten würde dieser Wettlauf um Profit, diese Privatisierung von Allgemeingütern lediglich noch weiter angeheizt.

Lieber Misswirtschaft als Miethaie

Grund und Boden müssen ein zentrales Thema der demokratisch verfassten Allgemeinheit werden. Erstens sollte eine umfassende Transparenz aller Mieten und Eigentümerverhältnisse durch eine offen zugängliche Datenbank hergestellt werden, damit sich die Mieter informieren können. Zweitens könnte verstärkt nach Erbbaurecht bebaut werden, damit die öffentliche Hand weiter Eigentümerin des Bodens bleibt. Und warum sollen nicht wieder Baugenossenschaften der öffentlichen Hände revitalisiert werden, die nach demokratischen Regeln über die Bedingungen des günstigen Wohnens entscheiden sollen? Sicherlich, Misswirtschaft wird es auch dort geben. Aber in der Demokratie können die Verantwortlichen abgewählt werden, den Miethai muss man ertragen und füttern.

Sven Jochem lehrt Politikwissenschaften an der Universität Konstanz und forscht über Demokratietheorien, wohlfahrtsstaatliche Reformen und soziale Gerechtigkeit.

