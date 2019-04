Ludwig Erhard, Karl Schiller, Otto Graf Lambsdorff und Wolfgang Clement: Die Liste prominenter und einflussreicher Wirtschaftsminister der Bundesrepublik ist lang. Peter Altmaier, seit gut einem Jahr in Amt und Würden, wird dagegen vermutlich nicht mehr in die Annalen eingehen. Zwar bemüht er oft rhetorisch das Erbe von Ludwig Erhard, der als Begründer der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland gilt. Doch faktisch hat sich Altmaier längst vom ehemaligen Markenkern der CDU entfernt. Immer mehr Wirtschaftsverbände vom Bundesverband der Deutschen Industrie über den Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall bis zum Verband der Familienunternehmen, die eigentlich traditionell auf der Seite der Christdemokraten stehen, distanzieren sich vom Wirtschaftsminister. Die Enttäuschung bei manchen Wirtschaftsvertretern ist sogar so groß, dass sich einige Altmaiers Vor-Vorgänger Sigmar Gabriel ins Amt zurückwünschen.

Dabei kann man Altmaier nicht einmal Untätigkeit vorwerfen. Egal ob kürzlich auf der Hannover Messe, auf der Baumaschinen-Messe Bauma in München oder der Eröffnung des Mercedes-Benz Werks in Moskau: Altmaier ist vor Ort, schüttelt viele Hände, gibt Interviews und kündigt große Wirtschaftsreformen und Investitionsprogramme an. Doch genau das ist das Problem. In der Regel bleibt es bei vollmundigen Worten. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags? Fehlanzeige. Die Senkung der Strompreise für Unternehmen? Ist bislang ausgeblieben. Die Offensive bei der Forschungsförderung zur künstlichen Intelligenz? Ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Das Fass zum Überlaufen brachte Altmaiers Vorstoß in der Industriepolitik. Man müsse nach dem Vorbild des Flugzeugbauers Airbus nationale und europäische Champions schaffen, forderte der Wirtschaftsminister in einem Strategiepapier. Der Staat solle Fusionen fördern und mit einem Fonds Übernahmen aus dem Ausland verhindern. Als Schlüsselunternehmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland nannte Altmaier konkret Industriekonzerne wie BASF, Daimler, Siemens, ThyssenKrupp und Volkswagen. Auch die Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank, über die gerade in Frankfurt verhandelt wird, folgt diesem Denken.

Problematisch an diesem Ansatz ist, dass er mit dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft bricht. Seit Ludwig Erhard war es – zumindest innerhalb der CDU – Konsens, dass der Staat sich nur um die wirtschaftliche Rahmenordnung kümmern sollte. Industriepolitische Eingriffe in unternehmerische Entscheidungen waren verpönt. Zudem vernachlässigt Altmaiers Ansatz die für Deutschland so wichtigen kleinen und mittleren Unternehmen. Dabei gilt gerade der Mittelstand als Rückgrat und Motor der deutschen Wirtschaft.

Folgt Merz auf Altmaier?

Bei aller berechtigten Kritik an Altmaier scheint doch der Ton, den manche Verbände anschlagen ("Totalausfall") übertrieben. Schließlich haben auch andere Minister des schwarz-roten Kabinetts von Andreas Scheuer bis Horst Seehofer in ihrem ersten Amtsjahr nicht gerade geglänzt.

Dass ausgerechnet Altmaier der schwarze Peter zugeschoben wird, hat auch einen Grund, der nicht mit seiner Arbeit als Minister zusammenhängt. Mit seiner Intervention für Annegret Kramp-Karrenbauer kurz vor der Wahl des CDU-Vorsitzenden im Dezember hat der Saarländer die Wahl von Friedrich Merz, dem Wunschkandidaten der Wirtschaft, verhindert. Zurück blieb ein enttäuschter Wirtschaftsflügel, der nun seinem Ärger Luft macht.

Schon wird spekuliert, dass Merz Altmaier im Wirtschaftsministerium beerben könnte, um die Lage zu befrieden. Doch wahrscheinlich ist dieses Szenario nicht. Denn weder die Bundeskanzlerin noch ihre potenzielle Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer werden große Lust verspüren, den unbequemen Sauerländer in ihr Kabinett zu holen. Insofern wird sich die Wirtschaft vorerst mit Peter Altmaier arrangieren müssen.