Ermittlungen gegen einen Investigativjournalisten wegen dessen Enthüllungen zu milliardenschweren Cum-Ex-Steuergeschäften von Banken haben auch im Südwesten harsche Reaktionen hervorgerufen. Dass gegen den Journalisten ermittelt werde, sei sehr ungewöhnlich, sagte der Villinger Steuerrechtler Volker Hommerberg unserer Zeitung. Ein Sprecher des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) sagte dem SÜDKURIER, das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Hamburg sei geeignet, "Journalisten und Informanten einzuschüchtern".

Dubiose Cum-Ex-Geschäfte kosten Steuerzahler Milliarden Euro

Mitte der Woche war bekannt geworden, dass Hamburger Staatsanwälte ein Ermittlungsverfahren gegen den Chefredakteur der Rechercheplatform Correctiv, Oliver Schröm, eingeleitet hatten. Der Vorwurf lautet auf Anstiftung zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen mittlerweile bestätigt.

Schröm war maßgeblich an der Aufdeckung des Skandals um sogeannte Cum-Ex-Steuergeschäfte beteiligt. Duch sie sollen zwischen 2001 und 2016 europaweit Steuerausfälle von insgesamt 55 Milliarden Euro entstanden sein. Allein dem deutschen Fiskus gingen demnach knapp 32 Milliarden Euro durch die Lappen. Bei den umstrittenen Deals werden Aktien rund um den Dividendenstichtag schnell zwischen mehreren Banken und Händlern hin und her geschoben. Durch dieses Vorgehen wird es für die Finanzbehörden extrem schwierig nachzuvollziehen, welcher Teilnehmer des Spiels auf die eingestrichene Dividende Kapitalertragssteuer zahlen muss, und wer sie sich zurückerstatten lassen kann. So können auch eigentlich unberechtigte Investoren, Anträge auf Steuerrückerstattung einreichen, die dann oft gewährt werden.

Was dürfen Journalisten tun, um ihre Arbeit zu erledigen?

Die Ermittler untersuchen nun, wie es dem Recherchenetzwerk gelang, den Skandal aufzudecken. Der Vorwurf: Schröm soll seinen Tippgeber – ein Schweizer Banker – dazu angestiftet haben, die Informationen zu verraten. Das wäre eine Beteiligung an einer Straftat.

Dieser Vorwurf sei "absurd", hieß es dazu von Correctiv. Oliver Schröm habe nur "seine Arbeit als Journalist gemacht und einen erheblichen Missstand in unserer Gesellschaft aufgedeckt", der den Steuerzahler Milliarden gekostet hat.

Kritik an Staatsanwälten

Daher wird die Kritik an der Staatsanwaltschaft auch lauter – insbesondere, da sie gar nicht verpflichtet sei, Ermittlungen aufzunehmen, wie Steuerrechtler Hommerberg sagt. In dem Vorgang erkennt er auch eine "Warnung an Geheimnisträger, nichts auszuplaudern". Vom DJV hieß es, die Ermittlungen gegen Schröm seinen "nicht nachvollziehbar". Stattdessen sei es nötig, sich "auf den mutmaßlichen Milliarden-schweren Steuerraub durch die Banken zu konzentrieren".