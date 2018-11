von Von Detlef Drewes

Die italienische Krise könnte den ganzen Euro-Raum infizieren. Müssen die Bürger in den 19 Staaten, in denen der Euro das Zahlungsmittel ist, wieder um ihr Geld fürchten? Die Finanzminister der Währungsunion waren sich gestern in Brüssel einig: Die Regierung in Rom darf ihren geldpolitischen Schlingerkurs in eine noch höhere Verschuldung nicht fortsetzen.

Steht Italien wirklich am finanzpolitischen Abgrund? Die Zahlen sind deutlich. Italien hat Schulden in Höhe von 2263 Milliarden Euro angehäuft. Das sind 132 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung – erlaubt sind 60 Prozent. Jährlich fließen 4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in den Schuldendienst. Die EU-Kommission hat ausgerechnet, dass die Regierung damit genauso viel für ihre Verschuldung ausgibt wie für Bildung. Was sollte Italien nach Auffassung der EU tun? Mit den Vorgänger-Regierungen wurde vereinbart, dass die Neuverschuldung 2019 höchstens 0,8 Prozent des BIP betragen darf. Gleichzeitig müssten die Reformen fortgesetzt und neue angegangen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Und was hat die neue Regierung geplant? Der Haushaltsentwurf für 2019 sieht eine drei Mal so hohe Neuverschuldung vor (2,4 Prozent). Das ist zwar noch unter der Grenze, die bis zu 3 Prozent erlaubt, aber ein Verstoß gegen die geltenden Regeln. Denn die Euro-Staaten hatten sich nach 2012 – auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise – gegenseitig versprochen, ihre Wirtschaftspolitik mehr aufeinander abzustimmen. Sie hatten außerdem die EU-Kommission beauftragt, die Haushalte zu überwachen und Empfehlungen auszusprechen, die verpflichtend sein sollen. Kann es nicht sein, dass mehr Schulden, die investiert werden, zu mehr Wachstum führen? Das ist das Argument der Regierung in Rom. Sie will vor allem in Renten und Grundeinkommen für Menschen ohne Beschäftigung investieren. Das sind aber keine Investitionen, die Wirtschaftswachstum generieren. Finanzexperten fordern, dass die Probleme der Unternehmen angegangen werden. So haben etwa mittelständische Betriebe große Schwierigkeiten, an Kredite zu kommen, weil die Banken selbst keine finanziellen Spielräume haben. Was sagen die Finanzmärkte? Die Renditen für italienische Staatsanleihen steigen wöchentlich. Sie liegen derzeit bei etwa 3 Prozentpunkten. 4 Prozentpunkte gelten als Grenze, dann wird das Leihen von Geld zunehmend unbezahlbar. Alle drei großen Ratingagenturen – Moody‘s, Standards & Poor‘s und Fitch – haben die Bonität italienischer Papiere bereits auf die letzte Stufe vor dem Ramschniveau heruntergestuft. Die Folge ist dramatisch: Schon im August haben 17,4 Prozent der Investoren italienische Papiere abgestoßen. Gibt es eigentlich so etwas wie einen kritischen Punkt? Ja. Allgemein wird davon ausgegangen, dass eine Regierung dann einen Offenbarungseid leisten muss, wenn die Staatsverschuldung stärker ansteigt als die Wirtschaftsleistung. Das dürfte in Italien schon in den nächsten Monaten der Fall sein. Wie stehen die anderen Euro-Staaten zu dem Kurs der Italiener? Im Kreis der Euro-Finanzminister gibt es keinen, der Verständnis hat – alle forderten gestern Italien auf, sich an Vereinbarungen zu halten. Diese hat bis zum 13. November Zeit, den Haushalt zu überarbeiten. Was passiert, wenn sich die Regierung weigert? Dann wird die EU-Kommission das Strafverfahren in Gang setzen. Es sieht am Ende Geldbußen, eventuell sogar den Entzug von Fördergeldern vor. Wie groß ist die Gefahr für den Euro? Das Risiko ist hoch. Denn wenn die italienische Regierung so weitermacht, ihr Plan, höheres Wachstum zu schaffen, nicht aufgeht und frisches Geld immer teurer wird, geraten die Banken in Schwierigkeiten. Dann dürfte Rom Hilfen vom Euro-Raum erwarten, die weder der ESM-Notfallfonds noch die EZB leisten können. Sollten zudem Spekulanten gegen das Land und den Euro vorgehen, gerät die Lage leicht außer Kontrolle.

