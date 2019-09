Das Fahren mit E-Scootern ist gefährlich

Seit die elektrischen Roller auf deutschen Radwegen und Straßen zugelassen sind, häufen sich die Unfälle. Kein Wunder, denn viele Fahrer halten sich nicht an die Verkehrsregeln, die für die kleinen Flitzer gelten – sie fahren zu zweit oder zu dritt auf einem Roller, sind entgegen der Fahrtrichtung, auf Gehwegen oder sogar betrunken unterwegs. Oft sind Kollisionen die Folge. Und da ein Schutzhelm zum Fahren von E-Scootern nicht vorgeschrieben ist, enden Unfälle nicht selten mit gefährlichen Kopfverletzungen.

Geparkte E-Scooter verstopfen die Innenstädte

Auch wenn sie nicht fahren, sind die neuen Roller ein Problem, weil sich viele Fahrer nicht an vorgegebene Parkzonen halten. Vor allem die Fahrzeuge der Verleihfirmen werden meist kreuz und quer auf den Gehwegen, in Parks oder vor Einfahrten abgestellt und behindern Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer.

E-Scooter belasten die Umwelt

Die Roller sollten den Verkehr auf Deutschlands Straßen sauberer machen. Und es stimmt, sie stoßen weniger CO2 aus als ein Auto. Wenn man allerdings berücksichtigt, wie sie hergestellt werden, was sie ersetzen und dass sie im Schnitt maximal ein Jahr – Leihroller sogar oft nur bis zu drei Monate – halten, geht diese Rechnung nicht mehr auf. Denn US-Forscher haben herausgefunden, dass vor allem Leih-Scooter mehr CO2-Emissionen erzeugen als ein gut besetzter Dieselbus. Die große Mehrheit der Fahrer nutzt die Scooter nämlich nicht als Ersatz für das Auto, sondern für Strecken, die sie sonst zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen würde. Ganz zu schweigen von den Akkus, die Lithium und seltene Erden enthalten, deren Abbau ebenfalls die Umwelt schädigt.

Häufig kommt es zu Unfällen, wenn E-Scooter verbotenerweise auf Gehwegen fahren. | Bild: Uwe Anspach/dpa

E-Scooter sind ein teurer Spaß

Wer glaubt, mit einem der Roller durch die Stadt zu düsen sei günstig, ist auf dem Holzweg. Wer sich selbst ein Modell mit Straßenzulassung zulegen möchte, muss tief in die Tasche greifen, denn die meisten dieser Modelle kosten deutlich über 1000 Euro.

Auch eine Fahrt mit einem Leih-Scooter ist verhältnismäßig teuer. Die meisten Anbieter verlangen einen Euro Ausleihgebühr und bis zu 20 Cent pro gefahrener Minute. Das macht vier Euro für eine 15-minütige Fahrt – ein Busticket wäre deutlich günstiger.

Polizei und Ordnungsdienste haben auch ohne E-Scooter genug zu tun

Vom Überfahren roter Ampeln bis zur illegalen Entsorgung gibt es jede Menge Verstöße, mit denen die Fahrer von elektrischen Scootern die Behörden beschäftigen. Allein in Mannheim und Heidelberg wurden im August während einer einwöchigen Schwerpunktkontrolle 233 Vergehen festgestellt. Dabei kosten nicht nur die Kontrollen die Behörden viel Zeit, sondern auch die Formalitäten im Nachgang – und das, während die Polizei in vielen Städten aufgrund massiven Personalmangels ohnehin bereits an ihre Grenzen stößt.