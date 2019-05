von Sarah Zacharias

Wieso greifen immer mehr Sportartikelhersteller auf prominente Leitfiguren in Ihren Werbespots? Die Antwort klingt logisch und fast schon selbsterklärend: Die Hoffnung Alphatier! Mit berühmten Sängern, Models oder Schauspielern soll die Markenbindung als eine Art Vorbildfunktion von statten gehen.

Leute Keine unerlaubte Schleichwerbung: Cathy Hummels gewinnt Prozess am Landgericht München Das könnte Sie auch interessieren

Im Optimalfall werden die Kleidungsstücke der Promis von ihren Fans nachgekauft und getragen. So kann auch außerhalb des Sportbereichs ein Status geschaffen werden, da der Freizeitbereich eine immer größere und somit wichtigere Rolle spielt. Hier kommen die sozialen Medien ins Spiel und kein geringeres Medium als das immer noch stark wachsende Instagram.

Hier posten die Stars alles über ihr Leben, Life-Style und mehr und erreichen mehrere Millionen von Menschen. Diese Reichweite wollen die Sportkonzerne nutzen und werben mit den Stars und Sternchen. Hier der Weg durch die bekanntesten Kooperationen.

1. Beyoncé

Der aktuellste Fall ist die seit Kurzem bekannte Kooperation zwischen Adidas und der weltberühmten Pop-Sängerin Beyoncé, die nun ihre eigene Modemarke Ivy Park mit Adidas neuaufleben lässt. Dabei handelt es sich um eine Bekleidungslinie für Sportbekleidung, die die dreifache Mutter fleißig via Instagram bewirbt. Die bisherige Ivy Park Kollektion hält sich sportlich schlicht und beinhaltet immer den Namen Ivy Park. Bekannt wurde die 37-Jährige mit dem Trio Destiny‘s Child und begann danach ihre Solokarriere. Wir sind gespannt was bei dem Mix Beyoncé und Adidas rauskommen wird. Aktuell posiert die R&B Sängerin auf einem Meer von Adidas Turnschuhen und weckt die Vorfreude ihrer Fans auf die neue Kollektion. Aktuell hat Beyoncé 127 Millionen Abonnenten auf Instagram.

2. Rihanna

Ebenso aus dem Musikgeschäft stammt die 30-jährige Robyn Rihanna Fenty. Sie verkaufte bisher mehr als 250 Millionen Tonträger und zählt somit zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Dieses Potential hat Puma erkannt und sie zur Markenbotschafterin ernannt. Ihre Kollektion Fenty Puma by Rihanna ist besonders durch hohe Sohlen und auffällige Farben gekennzeichnet. Zu sehen sind hier die angeblich über 1 Millionen Dollar versicherten Beine von Rihanna geschmückt mit ihren selbst entworfenen Schuhen. Rihanna kann aktuell 70,1 Millionen Abonnenten vorweisen.

3. Miley Cyrus

Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Miley Ray Cyrus wurde durch die Disney Fernsehserie Hannah Montana bekannt. Heute ist die 26-Jährige als It-Girl und durch Songs wie „Wrecking Ball“ in aller Munde. Die Polarisationsfähigkeit der jungen Künstlerin macht sich Converse zu Nutze und bringt mit ihr die eigene Schuhkollektion heraus. Besonders auffällig sind hier die hohen Sohlen, die aufwändig mit teils knalligen Farben bemalt und verziert sind. Sie verzeichnet derzeit 92,4 Millionen Abonnenten auf Instagram.

4. Gal Gadot

Gal Gadot wurde 2004 zur Miss Israel gekürt, wo ihre Schauspiel- und vor allem Modelkarriere ihren Ursprung hat. Die 34-Jährige spielt aktuell Wonder Woman und kommt mit dem zweiten Teil der Filmreihe 2020 in die deutschen Kinos. Reebok konnte das israelische Model und zweifache Mutter für sich gewinnen und zeigt die Schönheit im angesagten, sportlich-schlichten, aber stilsicheren Look. Die Kampagne von Reebok und Galdot nennt sich „ Be More Human“, die zum Nachdenken an mehr Sportlichkeit im Alltag anregt. Sie kommt auf 29 Millionen Abonnenten beim Instagramkanal.

5. Travis Scott

So darf auch der populäre Hersteller Nike nicht fehlen, der sich aktuell Rapper, Sänger und Produzent Travis Scott zu Nutze macht. Der 28-Jährige Texaner bringt seine Schuh Kollektion Air Force 1 Travis Scott auf den Markt. Er selbst driftet gerne in seine eigenen Welten ab und kommt nur auf der Bühne aus sich raus, was seine selbstentworfenen Schuhe wiederspiegeln sollen. Die Kollektion hat das klassische Modell Nike Air Force inne und ist mit auffällig knalligen Farben aufgepeppt. Auf Instagram hat der Rapper bisher 16,5 Millionen Abonnenten.