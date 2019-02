von Gerd Höhler, n-ost

Die griechische Wirtschaft wächst wieder. Das Land beginnt, sich an den Kapitalmarkt zurückzuarbeiten. Aber von der Normalität ist Griechenland noch weit entfernt. Fachleute erwarten eine lange Durststrecke. Glaubt man dem griechischen Premierminister, Alexis Tsipras, ist 2019 für Griechenland „ein Jahr der Hoffnung, Zuversicht und Schaffenskraft“. Vor vier Wochen verkündete Tsipras in seiner Neujahrsansprache: „Griechenland hat es geschafft.“

Experten: Nur geringes Wachstumspotenzial

Zu einer ganz anderen Einschätzung kommen dagegen Experten des Informations-Dienstleisters IHS Markit in einer in Athen vorgelegten Studie. Sie sehen für Griechenland in den kommenden Jahren nur ein geringes Wachstumspotenzial, wenn es bei der bisherigen Wirtschafts- und Finanzpolitik bleibt. Während die Regierung für 2019 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,5 Prozent rechnet, erwarten die Markit-Wissenschaftler lediglich ein Plus von 1,7 Prozent. Für die Dekade 2020 bis 2030 setzen sie die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten sogar nur bei 1,4 Prozent an.

Folgen für den Schuldenstand

Das schwache Wachstum hat Folgen für die Schuldentragfähigkeit des Landes. Derzeit machen die Staatsschulden 182 Prozent des BIP aus. Griechenlands Gläubiger-Institutionen gehen davon aus, dass die Quote bis zum Jahr 2030 auf 118 Prozent sinken wird. Die Markit-Experten erwarten dagegen nur einen Rückgang auf 137 Prozent des BIP. Bewahrheitet sich die Wachstumsprognose der Studie, wird Griechenland erst 2040 wieder die Wirtschaftsleistung des Vorkrisenjahres 2007 erreichen.

Hohe Zinsen für Anleihe

Die gute Nachricht: Das Land hat zumindest die akute Krise überwunden. Ende August 2018 konnte Griechenland den Euro-Rettungsschirm verlassen. Und in der vergangenen Woche gelang es der staatlichen Schuldenagentur PDMA, eine fünfjährige Anleihe am Kapitalmarkt zu platzieren. Allerdings muss Griechenland dafür die mit Abstand höchsten Zinsen der Eurozone zahlen, nämlich 3,6 Prozent. Frühere Krisenländer wie Portugal und Spanien zahlen demgegenüber nur 0,5 und 0,2 Prozent. Das zeigt: Die Anleger haben noch kein volles Vertrauen in die Zukunft Griechenlands gefasst.

Erlahmende Reformbereitschaft

Als Hauptgründe für die Wachstumsschwäche sehen die Verfasser der Studie die unter der Regierung Tsipras drastisch erhöhten Steuern und Sozialversicherungsabgaben sowie die erlahmende Reformbereitschaft. Das mindert die Wettbewerbsfähigkeit und bremst die wirtschaftliche Entwicklung.

Mehr Investitionen nötig

Wenn Griechenland zu einem nachhaltigen Wachstum zurückkehren will, braucht es vor allem mehr ausländischen Direktinvestitionen, sind die Experten überzeugt. Voraussetzung dafür seien niedrigere Lohnnebenkosten, steuerliche Anreize, weniger Bürokratie, eine bessere Infrastruktur und politische Stabilität. Vorrangig sollte sich das Land um Investitionen in exportstarken Sektoren bemühen, empfehlen die Wissenschaftler. Besonders großes Wachstumspotenzial sehen sie in Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau, dem Schiffbau sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie.