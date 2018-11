Aufgepasst: Es warten im Jahr 2019 neue Regelungen etwa für Minijobber oder für Familien mit Kindern, die bauen wollen. Im Folgenden ein Überblick darüber, was noch 2018 erledigt werden sollte.

Steuerklassen

Nettoeinkommen im Blick: Ehepaare sollten prüfen, ob sich ein Wechsel der Steuerklasse lohnt. Sinnvoll kann dies etwa sein, wenn der Partner im nächsten Jahr Leistungen erhalten wird, die vom Nettoeinkommen abhängen – also Arbeitslosengeld, Elterngeld oder Krankengeld. Der Partner, der sein monatliches Netto erhöhen will, nimmt die Klasse III, in der er weniger Steuern zahlt. Auch mit der Beantragung von Freibeträgen – etwa für Fahrtkosten zur Arbeit, Kinderbetreuung oder Haushaltshilfen – kann das Netto erhöht werden.

Noch bis Jahresende müssen Arbeitnehmer ihre Freibeträge beantragen, wenn sie ab Januar berücksichtigt werden sollen. Sämtliche Änderungen bei den Lohnsteuermerkmalen werden beim Finanzamt beantragt. Für Minijobber gilt ab 2019 ein höherer Mindestlohn von 9,19 Euro. Wer höhere Steuern und Sozialabgaben vermeiden möchte, sollte daher rechtzeitig seine Arbeitszeit anpassen, um unter der Grenze von 450 Euro im Monat zu bleiben.

Werbungskosten

Anschaffung vorziehen: Wer bestimmte Ausgaben ins laufende Jahr vorzieht, kann Steuern sparen. So lohnt es sich mitunter, Werbungskosten für beruflich bedingte Ausgaben noch in diesem Jahr zu bündeln, sofern damit die Grenze des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1000 Euro überschritten wird.

Denn was in einem Kalenderjahr darüber hinausgeht, lässt sich steuerlich geltend machen. Dazu könnte etwa die Rechnung für eine 2019 geplante Weiterbildung schon in diesem Jahr beglichen oder die Anschaffung von Berufsbekleidung vorgezogen werden.

Krankheitskosten

Grenze beachten: Ausgaben für Brillen oder Zuzahlungen für Zahnersatz und Physiotherapie sind typische Krankheitskosten, die als außergewöhnliche Belastungen von der Steuer abgesetzt werden können. Allerdings muss dafür eine individuellen Grenze, die je nach Familienstand und Einkommen variiert, überschritten sein. So kann es sich lohnen, die neue Brille noch im alten Jahr zu kaufen, wenn damit die Belastungsgrenze überschritten wird. Entscheidend ist das Zahlungs-Datum.

Geldanlage

Freistellung prüfen: Anleger sollten bei ihrer Bank die Freistellungsaufträge für Zinsen und andere Kapitalerträge prüfen. Die Verteilung des Steuerfreibetrags kann bis Jahresende angepasst werden. Für Kapitalerträge, die über den Freibetrag von 801 Euro (1602 Euro für Ehepaare) hinausgehen, müssen Anleger pauschal 25 Prozent Abgeltungssteuer bezahlen – doch auch hier können Verbraucher die Belastung manchmal senken.

Verluste aus Wertpapiergeschäften bei einer Bank können mit Gewinnen bei einem anderen Institut verrechnet werden. Verbraucher sollten bei ihrer Bank deshalb bis 15. Dezember eine Verlustbescheinigung anfordern. Und Geringverdiener mit hohen Kapitaleinkünften – etwa Rentner – sollten prüfen, ob ihre Nichtveranlagungsbescheinigung noch gilt. Damit können sie, wenn sie keine Einkommenssteuer zahlen, sich die Kapitalertragssteuer sparen. Die Bescheinigung gilt drei Jahre.

Altersvorsorge

Mindestbeiträge beachten: Riester-Sparer sollten noch vor Jahresende prüfen, ob sie die Mindestbeiträge zahlen – das sind 4 Prozent ihres Bruttoeinkommens im Vorjahr. Ist dies nicht mehr der Fall, weil sich etwa das Einkommen geändert hat, werden die staatlichen Zulagen gekürzt. Bis zum Jahresende können Sparer noch nachzahlen.

Der Maximalbetrag, bis zu dem es staatliche Förderung gibt, liegt bei jährlich 2100 Euro. Die Zulagen können noch zwei Jahre im Nachhinein beantragt werden – bis zum Ende dieses Jahres können sich Verbraucher also noch staatliche Leistungen für 2016 und 2017 sichern.

Autoversicherung

Rechtzeitig kündigen: Zwischen den Anbietern von Kfz-Versicherungen gibt es teilweise große Unterschiede. Durch einen Vergleich lassen sich die Kosten also verringern. Wer sparen will, muss sich hier aber besonders sputen: Autofahrer, die 2019 zu einem günstigeren Kfz-Versicherer wechseln wollen, müssen ihre Policen in aller Regel bis zum 30. November kündigen.

Baukindergeld

Zuschuss beantragen: Familien mit Kindern, die in diesem Jahr in ein neues Eigenheim gezogen sind, können bei der KfW-Bank einen Zuschuss von 1200 Euro pro Kind über bis zu zehn Jahre beantragen. Wer vor dem 18. September eingezogen ist, hat noch bis Jahresende Zeit, für Einzüge danach gilt eine Frist von drei Monaten.

