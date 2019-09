Die Sparkassen und Volksbanken in Baden-Württemberg planen derzeit keine Zusammenlegung von Filialen. Allerdings kooperieren beide Institute heute schon in mehreren Bereichen – vor allem beim Angebot gemeinsamer Geldautomaten. „Es gibt schon seit längerer Zeit Kooperationen, bei denen sich eine Volksbank oder Raiffeisenbank mit der Sparkasse vor Ort einen Standort teilen, zum Beispiel bei Selbstbedienungs-Filialen“, sagt Monika van Beek, Verbandsdirektorin des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband (BWGV). „Auf diese Weise bleiben die Institute für ihre Kunden in der Region präsent und heben Synergien, stehen aber weiterhin im Wettbewerb zueinander“, so van Beek weiter. So gibt es beispielsweise in unserer Region in Kluftern, Sipplingen, St. Georgen und Bad Dürrheim gemeinsam genutzte Geldautomaten.

Hessen als Vorbild?

Zuletzt hatten Volksbanken und Sparkassen beschlossen, an 17 Standorten im Main-Taunus- und im Hochtaunuskreis Filialen zusammenzulegen. Dort sollen die Service- und Beratungsleistungen künftig an unterschiedlichen, aber festen Tagen in der Woche für die Kunden angeboten werden. Im Regelfall sollen demnach an zwei Tagen Mitarbeiter des einen und an zwei Tagen Mitarbeiter des anderen Instituts vor Ort sein – für die Kunden sichtbar am „Lichtkonzept“: Rot für Sparkasse, blau für Volksbank.

Experte rät von Fusion ab

Der Bankenexperte Dirk Schiereck von der Universität Darmstadt hält diesen Ansatz für richtig. „Gerade im ländlichen Raum macht diese Kooperation Sinn“, sagt er. Denn so könne man sich die mitunter hohen Immobilienkosten aufteilen. Zwar sei die Zusammenlegung kulturell nicht so einfach. Doch angesichts der sinkenden Kundenfrequenz in den Filialen müssten auch natürliche Konkurrenten wie Volksbanken und Sparkassen umdenken. Eine Fusion beider Institute empfiehlt er jedoch nicht. „Der Integrationsaufwand wäre zu hoch“, sagt er.

Bei der Sparkasse Bodensee hält man nicht viel von gemeinsamen Filialen mit der Volksbank. „Stand heute“ sei keine Zusammenlegung von Filialen geplant, so ein Sprecher der See-Sparkasse. Die Ersparnisse hielten sich – bis auf die Miete – in Grenzen. Denn Drucker, Telefone und PC hingen jeweils an unterschiedlichen Rechenzentren. Auch der Sparkassenverband Baden-Württemberg wiegelt ab. Ihm sei nicht bekannt, dass eine Sparkasse im Südwesten über das hessische Modell nachdenke, so ein Verbandssprecher. Bei der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau ist man prinzipiell offen für eine Zusammenarbeit zum Beispiel bei der gemeinsamen Nutzung von Geldautomaten. „Wir kooperieren bereits seit vielen Jahren mit der Sparkasse Schwarzwald Baar„, sagt Thomas Bader, Generalbevollmächtigter der Schwarzwälder Volksbank.