von Walther Rosenberger walther.rosenberger@suedkurier.de

Die Arbeitgeber in Baden-Württemberg machen sich um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen zusehends Sorgen. „Insgesamt gesehen befinden wir uns an einem Wendepunkt“, sagte Südwestmetall Bezirksgruppenchef Joachim Schulz in Villingen. Die Unternehmen säßen in einem „Hamsterrad“. Kostensteigerungen, die maßgeblich auf höhere Einkaufspreise für Material zurückgingen, aber auch aus einem hohen Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie im Jahr 2018 resultierten, ließen sich immer schwerer ausgleichen.

Mittelstand steckt in der Kostenfalle

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen stünden im laufenden Jahr vor einer „schwierigen bis herausfordernden“ Situation, sagte Schulz, der auch Vorstandschef des Medizintechnikunternehmens Aesculap in Tuttlingen ist.

Laut der aktuellen Konjunkturumfrage von Südwestmetall Schwarzwald-Hegau, die alle Entwicklungen von gut 80 Unternehmen mit rund 35 000 Beschäftigten bis Ende des ersten Quaratls 2019 widerspiegelt, erwarten 60 Prozent der Firmen 2019 in der Region schwächere Auftragseingänge als im Vorjahr. Je nach Branche schlägt diese Entwicklung sofort oder erst in einigen Monaten durch, weswegen die Perspektiven bei den Umsatzerwartungen leicht besser aussehen. Aber auch hier gehen mehr als die Hälfte der Metall-Firmen von weniger Umsatz bis Jahresende aus. „Dieses Lagebild war in den vergangenen Jahren deutlich besser“, sagte Schulz.

Nur 13 Prozent der Firmen wollen neue Stellen schaffen

Entsprechend düster sehen die Prognosen beim Thema Beschäftigung aus. Zwar sei die Metall-Branche generell nicht daran interessiert, Jobs abzubauen, allerdings wollen nur rund 13 Prozent der befragten Firmen Mitarbeiter einstellen. Fast die Hälfte (45 Prozent) erwartet einen leichten bis deutlichen Beschäftigungsrückgang, sagte Schulz. Als stabil gelten die Branchen Medizintechnik, Elektrotechnik oder die Bauzulieferung. Labiler sehe es im Automobil- und Zuliefererbereich aus, hieß es.