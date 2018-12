Im Herbst nächsten Jahres endet die Amtszeit von EZB-Präsident Mario Draghi. Wer dem Italiener an der Spitze der Europäischen Zentralbank nachfolgt, ist noch offen. Doch egal ob es ein Franzose, ein Ire oder ein Finne wird (Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist dem Vernehmen nach aus dem Rennen) steht eines fest: An der europäischen Geldpolitik wird sich auch künftig nicht viel ändern. Die von vielen Sparern erhoffte Zinswende wird ausbleiben. Experten gehen davon aus, dass die Zinsen auf Jahre hinaus hinter der Inflation hinterherhinken werden.

Während die Finanzminister von hoch verschuldeten Staaten wie Italien und Griechenland sich weiter günstig verschulden können, schauen die deutschen Sparer in die Röhre. Wer sein Geld in Hinblick auf den späteren Ruhestand arbeiten lassen will, kommt mit Tagesgeldkonten und Sparbüchern nicht mehr weiter, sondern ist zu risikobehafteten Aktieninvestitionen gezwungen. Der Frust vieler deutscher Sparer darüber ist verständlich.