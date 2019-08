Rund 48 000 Auszubildende starten derzeit in Baden-Württemberg in ihr Berufsleben. Sie werden in den kommenden drei Jahren zum Mechatroniker, Bäcker oder in anderen Berufen ausgebildet. Der Bedarf der Unternehmen an Nachwuchs ist groß. „Am Ausbildungsmarkt Baden-Württemberg stellt sich die Lage aus Bewerbersicht nach wie vor sehr günstig dar. Schwieriger wird es für die Ausbilderseite“, sagt Christian Rauch, Geschäftsführer der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.

Denn noch immer sind viele Stellen nicht besetzt. Die Unternehmen suchen händeringend nach Nachwuchs. „In Baden-Württemberg fehlen 200 000 Fachkräfte, der größte Teil davon praktisch ausgebildete“, sagt Alexandra Thoß, Leiterin des Bereichs Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. „Das bedeutet für Auszubildende gute Jobchancen.“ Wie gut die Auszubildenden verdienen, hängt von der Branche ab.