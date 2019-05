Das von der Staatsanwaltschaft Stuttgart verhängte Bußgeld gegen den Sportwagenbauer Porsche könnte weitere Klagen gegen Autohersteller befeuern. „Für Verbraucherklagen ist das eine sehr positive Nachricht“, sagte Fabian Beulke, Verbraucheranwalt der Berliner Kanzlei Hausfeld dem „Südkurier“ (Mittwoch).

Fahrlässigkeit genügt für Schadenersatz

Um eine Schadenersatzpflicht der Hersteller gegenüber den Autokunden zu begründen, sei der Nachweis einer vorsätzlichen Täuschung nicht zwingend, sagte der Verbraucheranwalt dem „Südkurier“. Auch aus fahrlässigem Handeln – wie jetzt bei Porsche – lasse sich eine Schadenersatzpflicht begründen. Gerichte seien dieser Argumentation auch schon gefolgt.

Auch Volkswagen und Audi mussten zahlen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen den Sportwagenbauer Porsche am Dienstag ein Bußgeld in Höhe von 535 Millionen Euro verhängt. Grund seien unter anderem fahrlässige Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung im Hinblick auf die Emissionen von Fahrzeugen im Zeitraum ab 2009, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Porsche hat von Audi große Dieselmotoren mit unzulässigen Abschaltvorrichtungen bezogen, bislang aber immer argumentiert, von der eingebauten Betrugssoftware nichts gewusst zu haben. Auch die Volkswagen-Tochter Audi und Volkswagen selbst wurden bereits zu einem Millionen-Bußgeld verurteilt. Ein Verfahren läuft außerdem auch gegen den Zulieferer Bosch.