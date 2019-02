Es gebe keine Kinderfotos von ihm und keine Briefe. Nicht einmal sein Geburtstag stehe fest, sagte Uwe Hück einmal. Kurz: Erinnerungen an ihn, das elternlos aufgewachsene Heimkind, existierten nicht. Bei seinem bisherigen Arbeitgeber Porsche wird er allerdings in Erinnerung bleiben – als einer der mächtigsten und streitbarsten Betriebsratschefs, den die Autoschmiede aus dem Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen je hatte.

Tausende sind bei Abschied vor Ort

Am Montag sagte der 56-Jährige dem Unternehmen und der Belegschaft ade – nicht im Stillen, sondern mit einem Paukenschlag. Eine Dreiviertelstunde standen die Bänder im Stammwerk still, weil Tausende Porsche-Mitarbeiter dabei sein wollten wie sich ihre bullige Integrationsfigur von "seiner intergalaktischen Belegschaft", verabschiedete. Seine Nachfolge an der Spitze des Porsche-Konzernbetriebsrats wird bis auf weiteres sein langjähriger Vertrauter und Vize Werner Weresch übernehmen, so Hück.

Er schwor Ferry Porsche den Karren aus dem Dreck zu ziehen

Ferry Porsche, dem Urvater des legendären Porsche 356 und des 911ers, habe er einst geschworen, dass er sich "um das Unternehmen und seine Menschen" kümmere, sagte Hück. Das Versprechen habe er nun erfüllt. Porsche stehe strahlender da denn je, und er selbst sei auf dem Höhepunkt der eigenen Blüte angelangt. Daher gehe er jetzt. Als der gebürtige Schwabe Hück, Anfang der 1990er Jahre erstmals in den Betriebsrat von Porsche gewählt wurde, stand der Sportwagenbauer tatsächlich kurz vor der Pleite. Im Jahr 2002 dann, damals wurde Hück erstmals zum Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats gewählt, war aus dem maroden Sportwagenhersteller längst der profitabelste Autobauer der Welt geworden. Freilich war das in erster Linie das Verdienst des langjährigen Firmenchefs Wendelin Wiedeking.

Vom Weisenkind zum gewieften Manager-Schreck

Der einstige Sonder- und Hauptschüler Hück flankierte Wiedekings Kurs allerdings in zentralen Punkten. Die Macht dazu hatte er, weil es ihm gelang, die Stimme der Arbeiter zu verkörpern. Im Ton immer direkt und hart, mitunter leicht irre anmutend, aber immer authentisch, drückte er ein ums andere Mal wichtige Entscheidungen durch – zuletzt schaffte er das Kunststück und zog die Produktion des ersten vollelektischen Serien-Porsche Taycan zum Zuffenhausener Stammsitz. Die Belegschaft dankte es ihm indem sie vollen Einsatz zeigte und Top-Qualität abgelieferte. Damit war auch das Management zufrieden.Die 35 Jahre bei Porsche hätten aber auch "unglaublich viel Kraft gekostet, sagte der zweimalige Thai-box-Europameister am Montag.

Politik in Pforzheim ruft

Es sei "fordernd und anstrengend" gewesen. Seinen Rückzug begründete das langjährige SPD-Mitglied aber anders. Er wolle mehr Zeit für sein soziales Engagement haben – seit Jahren setzt sich Hück für sozial schwache Jugendliche ein – und in die Politik gehen. In Pforzheim wolle er kommunalpolitische aktiv sein, und der Gesellschaft etwas zurückgeben. Zur "Hocketse" – so nennen die Porsche-Beschäftigten ihre lockeren Firmentreffen, will der Umtriebige aber hin und wieder zurückkommen.