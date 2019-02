Es war ein schöner Tag für Singen – und für den Pharmastandort Baden-Württemberg. Im Winter 2016, kurz vor Nikolaus, begannen in der Stadt am Hohentwiel die Bauarbeiten für die größte Einzelinvestition eines Unternehmens seit Jahren. Der japanische Pharma-Hersteller Takeda kündigte damals an, sein südlichstes deutsches Werk mit einer neuen Impfstofffabrik aufzurüsten und dafür 120 Millionen Euro zu investieren. Bis zu 200 neue Jobs sollten so entstehen. Heute, gut zwei Jahre später, steht die Fabrik, von neuen Jobs ist aber keine Rede mehr. Im Gegenteil. Aktuell kämpfen Beschäftigte und Gewerkschaft dafür, dass keine Stellen gestrichen werden.

Gespräche über Interessenausgleich und Sozialplan

"Derzeit laufen Gespräche zwischen dem Betriebsrat, der Unternehmensführung und der Gewerkschaft IGBCE bezüglich eines Interessenausgleichs und eines Sozialplans für den Takeda-Standort Singen", sagt Betriebsratsvorsitzende Petra Geusch-Leuthe und bestätigte damit entsprechende Informationen des SÜDKURIER aus Unternehmenskreisen. Optionen, die mit der Standortleitung diskutiert würden, seien unter anderem Weiterqualifizierungsmaßnahmen, freiwillige Angebote für ältere Mitarbeiter, aber auch Abfindungsregelungen. Ziel der Arbeitnehmervertretung sei es, "das Ausscheiden von Mitarbeitern oder Entlassungen" zu verhindern, sagt die Betriebsratschefin. "Jeder soll an Bord bleiben."

Bei Takeda rumort es schon länger. Bereits seit Herbst 2018 wird nach SÜDKURIER-Informationen hinter den Kulissen intensiv über die Zukunft des Standorts mit seinen gut 950 Beschäftigten gerungen. Die Perspektiven sind grundsätzlich nicht schlecht. Der Dengue-Fieber-Impfstoff, den der japanische Konzern – heute die Nummer sechs im weltweiten Pharma-Geschäft – in seinem Singener Werk fertigen will, steht kurz vor der Markt-Freigabe. Konkurrenzprodukten ist er nach Ansicht von Branchen-Kennern überlegen. Dass die Produktion des Fieber-Killers im Herbst 2020 wie geplant anlaufen kann, wird daher immer wahrscheinlicher.

Was steckt hinter dem internen Projekt "Plant"?

Gleichzeitig steht die Fertigung anderer Arzneien aber vor dem Aus. Von den insgesamt rund zwei Dutzend Produkten, die in Singen von den Bändern laufen, sollen nur die fünf größten Umsatzbringer dauerhaft fortgeführt werden. Dazu gehören die Magenmittel Pantozol und Riopan, die Impfstoffe und dazugehörige Lösungsmittel sowie Eisenpräparate. Der Rest, oft Nischen-Produkte, solle eingestellt oder an andere Pharma-Hersteller verkauft werden, heißt es vom Takeda-Betriebsrat. Takeda selbst sprach auf Anfrage lediglich von einer "strategischen Neuausrichtung" des Standorts.

20 Produkte sollen wegfallen

Dieser läuft unter dem internen Kürzel "Plant" und soll bis Winter 2024 abgeschlossen sein. Am Ende soll ein noch profitableres und spezialisiertes Werk stehen. Dass alle Mitarbeiter profitieren, ist aber alles andere als ausgemacht. Vielmehr wird der Takeda-Standort wohl auf Jahre hinaus einem Personal-Verschiebebahnhof gleichen, in dem auch Leiharbeiter eine immer größere Rollen spielen werden. Das Problem: In Zukunftsfeldern werden neue Mitarbeiter benötigt, anderswo sind sie zu viel an Bord. Bestehende Qualifikationen werden daher unwichtiger, neue Fähigkeiten – etwa im Bereich der IT – gewinnen an Bedeutung. Dazu kommt ein relativ hohes Durchschnittsalter der Belegschaft.

Es bedürfe erheblicher Anstrengungen, um die Weiterqualifikation der Belegschaft sicher zu stellen, sagt Betriebsratschefin Geusch-Leuthe. Diese werde man in den Verhandlungen mit dem Management auch einfordern. Im Fokus der Bemühungen der Mitarbeitervertreter stehen rund 200 Takeda-Werker, die aktuell mit Produkten beschäftigt sind, die der Konzern aufs Abstellgleis schieben will.

Von Takeda heißt es, die aktuellen Maßnahmen beträfen nur das Singener Hauptwerk, also nicht die kleineren Standorte in Oranienburg sowie die Verwaltungen in Berlin und Konstanz. Im benachbarten Konstanz könnten die Auswirkungen des Singener Umbaus nach Einschätzung von Branchenkennern aber sehr wohl zu spüren sein.

Unter dem Strich solle die Beschäftigungssituation in Singen konstant gehalten werden, sagte eine Takeda-Sprecherin. Beschäftigte in nicht-strategischen Werksteilen sollen "nach Möglichkeit" in die Aufbaubereiche wechseln. Ob das gelingt, steht allerdings in den Sternen. Intern kursieren Gerüchte, der Abbau von bis zu 70 Jobs sei bereits beschlossene Sache. Bestätigt ist das nicht.

Entsprechend groß sei die Verunsicherung der Takeda-Beschäftigten – trotz der Riesen-Investition in die neue Impfstofffabrik, sagt Gerd Laskowski von der Pharma-Gewerkschaft IGBCE. Er macht das auch an der Führungskultur in dem japanischen Konzern fest. Immer wieder würden von Teilen des Managements Informationen unabgestimmt in die Belegschaft getragen. Teils würde der Versuch unternommen, Mitarbeiter ohne Begründung zu versetzen, sagt er.

Welche Rolle spielt XU Wang?

Intern wird auch Kritik am Singener Standortleiter Xu Wang laut. Der Chinese folgte vor rund einem Jahr auf Kim Konradsen, der seinen Job im Frühjahr 2018 nach nur zwei Amtsjahren "einvernehmlich" niederlegte. Wang, einst als "eines der größten Management-Talente bei Takeda" bezeichnet, kämpfe zusehends mit der Komplexität der Transformation am Standort, wie es heißt. Erschwerend komme hinzu, dass er kein deutsch spreche. Aus dem Unternehmensumfeld heißt es, er vergesse die Beschäftigten, die unter großem Veränderungsdruck stünden, schlicht mitzunehmen.

Bewegte Geschichte Seit 1979 produziert Byk-Gulden in Singen am Hohentwiel Arzneimittel, ab 2002 unter dem Namen des Mutterkonzerns Altana. Heute hat der Standort gut 950 Mitarbeiter.

2007 übernimmt der Finanzinvestor Nycomed das Unternehmen. In Heuschrecken-Manier werden die Investitionen auf ein Minimum beschränkt. Der Betrieb muss seinen eigenen Kaufpreis schultern. Gleichzeitig richtet Nycomed die Produktion aber auch auf zukunftsträchtige Schwellenländer aus.

2011 kauft die japanische Takeda Nycomed für knapp 10 Milliarden Euro und setzt ein Jahr später den Rotstift an. Die Forschung in Konstanz mit rund 700 Mitarbeitern wird dicht gemacht. In Singen investieren die Japaner in den Folgejahren aber kräftig in die Produktion, etwa des Magenmittels Pantozol und in die Impfstoffproduktion. Die reinen Wirkstoffe kommen zusehends aus Indien. In Konstanz sind aktuell noch rund 130 Takeda-Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt.

2019 übernimmt Takeda den Konkurrenten Shire für rund 55 Milliarden Euro. Damit wird Takeda mit einem Umsatz von rund 30 Milliarden Euro in die Top-Liga der Pharmahersteller weltweit katapultiert. (wro)