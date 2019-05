von Thomas Domjahn und dpa

Seit Monaten fiebert die Finanzwelt auf einen der größten Börsengänge der bisherigen Finanzgeschichte hin – am Freitag soll es endlich soweit sein. Der US-Fahrdienstvermittler Uber wird an der New York Stock Exchange debütieren. Die Firma, die Mobilität und Transport revolutionieren will, strebt die höchstbewertete Börsenpremiere seit jener von Alibaba im Jahr 2014 an. Anders als Chinas Online-Riese schreibt Uber bisher jedoch hohe Verluste. Drei Milliarden Dollar Umsatz hat Uber im ersten Quartal 2019 gemacht – und zugleich ein Minus von einer Milliarde Dollar.