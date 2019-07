Der Tuttlinger Medizinhersteller Karl Storz investiert 30 Millionen Euro in die Stärkung seiner zwei Produktionsstandorte in der Region Tuttlingen. Wie aus der Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, erweitert das Familienunternehmen mit 3000 Mitarbeitern sowohl am Standort Tuttlingen als auch am Standort Neuhausen ob Ecke seine Produktionsfläche. Darüber hinaus sollen die bestehenden Fertigungs- und Entwicklungsabteilungen künftig zentral am Standort Neuhausen ob Eck gebündelt werden.

Damit will das Unternehmen laut Mitteilung die Produktionsflächen für weiteres Wachstum ausbauen und modernisieren. Man unterstreiche mit der Investition die „Bekenntnis zum Hauptsitz in der Region Tuttlingen„, heißt es von Seiten der Geschäftsführung. Das Unternehmen Karl Storz gehört zu den größten Arbeitgebern im Landkreis Tuttlingen. Storz ist auf die Fertigung von Endoskopen, Instrumenten und Geräten spezialisiert. (sk)