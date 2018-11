Im Juli 2017, bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Ohio, warnte Präsident Donald Trump die Anwesenden vor überstürzten Handlungen. „Zieht nicht um. Verkauft nicht euer Haus!“ Trotz klarer Anzeichen dafür, dass es die autoproduzierenden Arbeitgeber in der Region in Zukunft nicht leicht haben würden, versicherte Trump der Menge: „Die Jobs kommen alle zurück.“ Er werde die leer stehenden Fabriken entweder mit Beschäftigten füllen oder sie niederreißen und neue Produktionsstätten bauen.

Doch die Realität sieht anders aus. Nur 30 Kilometer entfernt vom Ort der Trump-Rede, in Lordstown, sollen nun 1600 Beschäftigte von General Motors (GM) ihren Arbeitsplatz verlieren. Und das ist nur ein kleiner Teil der Rotstift-Strategie des Autogiganten, der seit Beginn 2017 bereits damit begonnen hatte, in seinen Fabriken Schichten zu streichen und die Produktion zurückzufahren. Und jetzt kündigte GM an, dass der Konzern fünf nordamerikanische Produktionsstandorte schließen und sich von mindestens 14 000 Beschäftigten trennen oder einigen von ihnen eine Weiterbeschäftigung in anderen Fabriken anbieten werde – auch weil die Nachfrage nach einigen Modellen deutlich eingebrochen ist.

Kalt erwischt

Es war eine Entscheidung, die Trump kalt erwischte. Denn die Job-Verluste lassen den Präsidenten nicht gut aussehen. War doch das Versprechen, mit einer „America first“-Politik, neuen Import-Zöllen und einer Kündigung von Handelsabkommen eine neue Blütezeit auch für die Auto-Industrie einzuleiten, der Kern seiner Wirtschaftspolitik. Letztes Jahr hatte Trump sogar verkündet, GM werde eine „enorme Zahl an Jobs“ vor allem in Michigan und Ohio schaffen – Bundesstaaten, die nun besonders stark betroffen sind.

Druck auf GM-Chefin

Er sei „nicht glücklich“ mit dieser Entwicklung, ließ Trump gegenüber Reportern durchblicken. Gleichzeitig berichtete das „Wall Street Journal“, wie Trump versucht, die GM-Vorstandschefin Mary Barra unter massiven Druck zu setzen. Der Präsident vertraute dem Blatt an, was er Barra gesagt habe: Er habe von der Schließung in Lordstown gehört, und GM sei gut beraten, schnellstens diese Produktionsstätte wieder zu öffnen. „Oder du wirst ein Problem haben.“ Was diese mehr oder weniger versteckte Drohung bedeutet, ließ der Präsident offen. Später, gegenüber Reportern, ließ Trump an seiner Wut keine Zweifel. Er sei sehr hart gegenüber Barra gewesen, und er verfüge über jede Menge Druckmittel: „Die sollen schnellstens etwas Neues in die Fabrik tun.“ Trump betonte gleichzeitig, seine Strafzölle hätten nichts mit dem Arbeitsplatzabbau zu tun.

Warnung vor Zöllen

Dabei hatte GM in diesem Jahr vor negativen Folgen gewarnt und betont, die Zölle auf Stahlimporte würden die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ausländischen Autobauern verringern, indem sie auf globaler Ebene die Kosten erhöhen würden. Intern wurde von Zusatzkosten von einer Milliarde US-Dollar allein in diesem Jahr gesprochen. Zudem deuten sich für Trump bereits neue Hiobsbotschaften an: Ford hatte eine Neuorganisation seiner weltweiten Belegschaft angekündigt. Über die Zahl der Jobs, die deshalb gestrichen werden, äußerte sich der Konzern noch nicht – doch der Umbau soll aus Kostengründen geschehen und wird deshalb schmerzhaft für die Beschäftigten – und auch für den US-Präsidenten.

