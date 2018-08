von Viktoria Nitzsche und dpa

Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer in dem derzeit so schwierigen Ausbildungsmarkt: Erstmals seit Jahren beginnen wieder mehr junge Menschen in Deutschland eine Lehre. Auch in der Region schlägt sich das nieder. Bei den Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammern (IHK) Hochrhein-Bodensee und Schwarzwald-Baar-Heuberg unterzeichneten bis zum 31. Juli insgesamt 4376 junge Menschen einen neuen Ausbildungsvertrag – ein Plus von 175 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

"Ich hab genug von Kleinwagen, freue mich auf die ganz großen Brummis. In diesem Beruf ist Teamarbeit gefragt und das wird in meinem Ausbildungsbetrieb gelebt. Ich freue mich auf drei lehrreiche Jahre" – Christian Koch, ab 1. September Lehrling als Berufskraftfahrer bei R&W Trans in Singen | Bild: R&W Trans GmbH

Mehr Stellen als Bewerber

Dennoch werden auch in diesem Jahr wieder sehr viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, vor allem in Handwerksberufen, im Gastgewerbe und in der Altenpflege fehlt es an Nachwuchs. Bundesweit rechnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstmals seit Jahren damit, dass es mehr Ausbildungsstellen als Bewerber geben wird. Der Grund: Die Wirtschaft, und damit das Ausbildungsangebot, wächst schneller, als junge Menschen nachkommen.

Viele entscheiden sich kurzfristig

In der Region ist das schon lange so, wie Walter Nägele, Pressesprecher bei der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, sagt: "Auf einen auf Ausbildungssuche gemeldeten jungen Menschen kommen im Schnitt 1,4 bis 1,6 offene Stellen. Diese Situation haben wir seit Jahren." Stand 20. August seien in den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis und Ravensburg von ursprünglich 4850 gemeldeten Ausbildungsstellen noch 1950 als unbesetzt registriert . Bis zum offiziellen Ausbildungsstart am 1. September gebe es jedoch noch viel Bewegung bei den Zahlen, weil zahlreiche Kurzentschlossene erst spät einen Lehrvertrag unterschreiben.

Schwarzwald-Baar Immer weniger Schüler wollen ins Handwerk: Wie die Betriebe um Azubis ringen Lesen Sie auch

Handwerksunternehmen hoffen auf Kurzentschlossene

Damit rechnet auch Muriel Claus von der Presseabteilung der Handwerkskammer Konstanz (HWK). Bislang haben lediglich rund 1500 junge Menschen einen neuen Ausbildungsvertrag mit einem Handwerksbetrieb geschlossen – Das seien rund fünf Prozent weniger als im Vorjahr. "Da aber gerade noch viele Lehrverträge eingehen und auch im Oktober oder November noch ein Einstieg in die Ausbildung möglich ist, wird sich das sicherlich noch ändern", sagt sie. Deutlich werde angesichts der Zahlen jedoch, dass das Handwerk sich in Sachen Berufsorientierung, Nachwuchswerbung und Ausbildungsqualität weiterhin stark machen müsse.

"Kochen finde ich gut und möchte es erlernen, dafür habe ich auch die Einstiegsqualifizierung gemacht." – Daniel Tesfamariam, ab 1. September Lehrling als Koch bei den Konzil-Gaststätten in Konstanz | Bild: Manfred Hölzl

Arbeitende Flüchtlinge sollen bleiben dürfen

Aber auch die Politik sei in der Pflicht: Im Streit um das Asylrecht fordert die HWK ein Bleiberecht für beschäftigte Flüchtlinge. Für das neue Lehrjahr seien bereits über 120 Verträge mit Geflüchteten abgeschlossen worden. Gut die Hälfte habe keine gesicherte Bleibeperspektive, so Marina Mauch, Flüchtlingsbeauftragte der HWK: "Das ist ein Damoklesschwert für den Betroffenen genauso wie den Betrieb."

Ausbildungsmarketing zahlt sich aus

Besser fällt die Zwischenbilanz bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg aus, wie Pressesprecher Christian Beck auf Anfrage dieser Zeitung schreibt. Mit 2170 neu geschlossenen Ausbildungsverträgen zum 31. Juli verbesserte sich die Zahl demnach um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresstand. Besonders groß sei der Anstieg bei den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen (plus 7,2 Prozent). Laut Christian Beck spiele dabei das verstärkte Engagement der Industrieunternehmen im Ausbildungsmarketing eine entscheidende Rolle. Zudem hätten auch leistungsschwächere Schüler Chancen auf einen Ausbildungsplatz. "Die Betriebe stellen sich dem zunehmenden Betreuungsbedarf und investieren noch mehr in die betriebliche Ausbildung", so Christian Beck. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken engagierten sich Unternehmen außerdem verstärkt für Jugendliche.

Gegen den Trend

Über ähnlich positive Zahlen freut man sich bei der IHK Hochrhein-Bodensee. Insgesamt 2206 neue Verträge verbuchte die Kammer bis Ende Juli, ein Plus von rund 5,9 Prozent im Vergleich zum selben Stichtag im Vorjahr. "Das sind sehr erfreuliche Zahlen", kommentiert Hauptgeschäftsführer Claudius Marx. Aufgrund der guten Arbeit der Ausbildungsbotschafter der IHK und weiterer Projektgruppen, die sich für das Thema engagieren und im Bereich Integration aktiv sind, trotze der Kammerbezirk bereits seit Jahren dem bundesweiten Trend sinkender Lehrlingszahlen, der sich erst 2018 wieder leicht umzukehren scheint.

Digitalisierung bringt neue Perspektiven

Und eine weitere Nachricht erfreut den Hauptgeschäftsführer: Im Kammerbezirk wurde der erste Ausbildungsvertrag im neuen Beruf Kaufmann im E-Commerce geschlossen. Das Berufsbild ist eine Spezialisierung der kaufmännischen Ausbildung auf digitale Geschäftsmodelle wie den Online Handel. Der erste Lehrling zwischen Hochrhein und Bodensee beginnt am 1. September seine Ausbildung in einem Waldshuter Möbelhaus.

"Das Thema Online-Handel interessiert mich schon lange und ich freue mich, dass ich in dem Ausbildungsberuf mehr darüber lernen kann." – Allan Maininger, ab 1. September Lehrling als Kaufmann im E-Commerce bei Seipp Wohnen in Waldshut | Bild: Christopher Söhngen

Bei all den positiven Nachrichten mahnt Claudius Marx jedoch zur Besonnenheit: "Dass wir dieses Jahr ein Plus bei den neuen Ausbildungsverträgen verzeichnen, heißt nicht, dass wir das Eisen aus dem Feuer haben." Auch im Kammerbezirk gebe es nach wie vor viele unbesetzte Lehrstellen.

Wer sich in unserer Region für eine Ausbildung entscheidet und wo es noch Plätze gibt Bereits seit einiger Zeit sind es nicht mehr die Haupt- und Werkrealschüler, die sich mit überwiegender Mehrheit für eine Lehre entscheiden. Neben Flüchtlingen bewerben sich zunehmend auch Abiturienten und Schüler mit Fachhochschulreife um einen Ausbildungsplatz. Die Entwicklungen in der Region: HWK Konstanz: Laut Pressespecherin Muriel Claus bilden junge Menschen mit Mittlerer Reife oder Hochschulreife mittlerweile die größte Gruppe der Ausbildungsanfänger. "Der Anteil der Abiturienten hat in den vergangenen Jahren zugenommen und lag 2017 bei elf Prozent", so Muriel Claus. Auch bei den Flüchtlingen gebe es Zuwachs. Im vergangenen Jahr wurden 134 Ausbildungsverträge mit Geflüchteten geschlossen. "2018 dürfte diese Zahl nochmals deutlich steigen." Bisher seien bereits 122 neue Verträge eingetragen worden.

Laut Pressespecherin Muriel Claus bilden junge Menschen mit Mittlerer Reife oder Hochschulreife mittlerweile die größte Gruppe der Ausbildungsanfänger. "Der Anteil der Abiturienten hat in den vergangenen Jahren zugenommen und lag 2017 bei elf Prozent", so Muriel Claus. Auch bei den Flüchtlingen gebe es Zuwachs. Im vergangenen Jahr wurden 134 Ausbildungsverträge mit Geflüchteten geschlossen. "2018 dürfte diese Zahl nochmals deutlich steigen." Bisher seien bereits 122 neue Verträge eingetragen worden. HWK Ulm: Im Kammerbezirk östlich des Bodensees gibt es laut Pressesprecherin Nina Schaible einen ähnlichen Trend: "Sowohl bei der Ausländer- als auch bei der Abiturientenquote konnten wir in den vergangenen Jahren steigende Zahlen beobachten." 2017 lag der Anteil der Ausländer bei 13 Prozent, bei den Abiturienten seien es im Mai 2018 rund 16 Prozent gewesen. "Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird", so Nina Schaible. Insgesamt rechnet die Kammer dieses Jahr mit einem Azubiplus.

Im Kammerbezirk östlich des Bodensees gibt es laut Pressesprecherin Nina Schaible einen ähnlichen Trend: "Sowohl bei der Ausländer- als auch bei der Abiturientenquote konnten wir in den vergangenen Jahren steigende Zahlen beobachten." 2017 lag der Anteil der Ausländer bei 13 Prozent, bei den Abiturienten seien es im Mai 2018 rund 16 Prozent gewesen. "Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird", so Nina Schaible. Insgesamt rechnet die Kammer dieses Jahr mit einem Azubiplus. IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg: "Junge Menschen mit Realschulabschluss sind die größte Gruppe, die in eine duale Ausbildung gehen, gefolgt von Abiturienten", erklärt Pressesprecher Christian Beck. Aufgrund des sehr guten Ausbildungsstellenmarktes mündeten immer häufiger Realschüler in eine Ausbildung. "Auch nehmen Bewerber mit Hochschulreife zu, denn immer mehr Jugendliche erwerben diesen Abschluss und entscheiden sich dann für eine duale Ausbildung." Hauptschulabgänger seien mittlerweile die kleinste Gruppe. "Die Absolventen der Hauptschule gehen nach wie vor häufig auf weiterführende Schulen und streben die Mittlere Reife an."

"Junge Menschen mit Realschulabschluss sind die größte Gruppe, die in eine duale Ausbildung gehen, gefolgt von Abiturienten", erklärt Pressesprecher Christian Beck. Aufgrund des sehr guten Ausbildungsstellenmarktes mündeten immer häufiger Realschüler in eine Ausbildung. "Auch nehmen Bewerber mit Hochschulreife zu, denn immer mehr Jugendliche erwerben diesen Abschluss und entscheiden sich dann für eine duale Ausbildung." Hauptschulabgänger seien mittlerweile die kleinste Gruppe. "Die Absolventen der Hauptschule gehen nach wie vor häufig auf weiterführende Schulen und streben die Mittlere Reife an." IHK Hochrhein-Bodensee: Junge Menschen mit Mittleren Abschlüssen sind mit 47 Prozent die größte Gruppe an Auszubildenden im Kammerbezirk der IHK Hochrhein-Bodensee. "Die Zahlen nehmen zu", so Benjamin Weißenhorn, Teamleiter im Fachbereich Ausbildung bei der IHK. Abiturienten und Fachabiturienten machen mit zusammen genommen 28 Prozent die zweitgrößte Gruppe aus. Die Tendenz sei ebenfalls steigend, vor allem bei jungen Absolventen mit Fachhochschulreife.

Junge Menschen mit Mittleren Abschlüssen sind mit 47 Prozent die größte Gruppe an Auszubildenden im Kammerbezirk der IHK Hochrhein-Bodensee. "Die Zahlen nehmen zu", so Benjamin Weißenhorn, Teamleiter im Fachbereich Ausbildung bei der IHK. Abiturienten und Fachabiturienten machen mit zusammen genommen 28 Prozent die zweitgrößte Gruppe aus. Die Tendenz sei ebenfalls steigend, vor allem bei jungen Absolventen mit Fachhochschulreife. Tipps für Kurzentschlossene: Laut Walter Nägele von der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg sind in den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis und Ravensburg noch 1950 Lehrstellen als unbesetzt gemeldet (Stand: 20. August). Dabei ist das Angebot nicht auf einige wenige Branchen beschränkt: Angehende Altenpfleger seien genauso gesucht wie Lehrlinge im Bereich Hotelfach, Einzelhandel oder Verkauf. Auch als Lehrling für die Berufe Kaufmann/-frau für Sport und Fitness oder Zahnmedizinischer Fachangestellter kann man sich laut Walter Nägele bewerben. Allgemein gelte: "Es ist noch nicht zu spät. In einigen Ausbildungsberufen ist ein Einstieg auch verspätet im Oktober noch möglich." Ob das auf den persönlichen Traumberuf zutrifft, darüber kann man sich unter anderem bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur informieren. (vni)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein