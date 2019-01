von Thomas Domjahn und dpa

Hunderte Geldautomaten und Banken haben gestern bundesweit laut Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes wegen des Warnstreiks der Geldtransporter-Fahrer kein frisches Bargeld bekommen. Es seien mehr Fahrer von Geldtransportern, Geldzähler und Vorbereiter in den Streik getreten, als die Gewerkschaft erwartet habe. Zahlreiche Banken bekamen somit kein frisches Bargeld, Händler konnten teilweise die Tageseinnahmen nicht abholen lassen. Aus Bankenkreisen hieß es allerdings, dass diese Darstellung der Gewerkschaft übertrieben sei.

Geldautomaten sind noch gefüllt

„Flächendeckend halten sich die Auswirkungen für Verbraucher in Grenzen“, sagte auch Silke Wollmann, Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW). Vor allem in den östlichen Bundesländern sei die Streikbeteiligung vielerorts gering oder sogar bei null gewesen. In Bayern dagegen fielen nach Angaben des zuständigen Verdi-Vertreters rund 80 Prozent der geplanten Geldtransporte aus. In Baden-Württemberg kommen Bankkunden im Regelfall weiter wie gewohnt an ihr Bargeld. Es sei kein einziger Fall von leergeräumten Geldautomaten im Südwesten bekannt, hieß es sowohl beim Sparkassenverband Baden-Württemberg als auch beim baden-württembergischen Genossenschaftsverband, der für die Volksbanken zuständig ist.

Wirtschaft Wird Bargeld zum Auslaufmodell? Das könnte Sie auch interessieren

Auch beim baden-württembergischen Handel, der darauf angewiesen ist, dass die Einnahmen regelmäßig abgeholt werden, laufen die Tresore noch nicht über. Allerdings sei schon eine gewisse Unruhe beim Handel zu spüren, hieß beim südbadischen Handelsverband. Selbst wenn aus einem Streiktag zwei oder drei Tage werden, werde es laut Experten nicht zu gravierenden Engpässen kommen. Die Gewerkschaft Verdi ruft Geldtransporter-Fahrer in Baden-Württemberg auch in den kommenden Tagen zu Warnstreiks auf. Die Landesfachbereichsleiterin der Gewerkschaft Verdi, Eva Schmidt, geht davon aus, dass Beschäftigte mindestens noch am heutigen Donnerstag ihre Arbeit niederlegen werden. Gestern waren 200 Geldtransporter-Fahrer im Südwesten dem Streikaufruf der Gewerkschaft gefolgt. Insgesamt sind in Baden-Württemberg laut Verdi 1200 Menschen in der Branche beschäftigt.

Es geht um einen höheren Stundenlohn

Mit den bundesweiten Warnstreiks will Verdi den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Die Tarifverhandlungen werden heute und Freitag in Berlin fortgesetzt. Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro für zwei Jahre in Folge sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern. Laut Verdi liegen die Gehälter für die Geldzähler und Geldtransportfahrer im Osten bei 1800 bis 2400 Euro und im Westen bei 2200 bis 2900 Euro brutto pro Monat.