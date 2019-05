von Rolf Obertreis

Warnungen vor dem Klimawandel und Appelle zu einem reduzierten Fleischkonsum, um etwa die Ausdehnung von Weideflächen zulasten von Regenwäldern zu begrenzen – am Fleischkonsum ändert all dies nur wenig. Das gilt auch für Deutschland: Seit Mitte der 90er Jahre liegt der jährliche Fleischverzehr pro Kopf mit leichten Schwankungen bei rund 60 Kilo. „Der Verbrauch ist stabil, eine Abkehr von diesem Lebensmittel können wir nicht erkennen“, sagt Martin Fuchs, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Fleischerverbandes (DFV). Das gelte auch für die jüngere Generation. „Sie will allerdings sehr genau wissen, wo das Steak herkommt und wie die Tiere versorgt wurden. Fleisch soll möglichst aus der Region stammen“. Das spiele vor allem den mittelständischen Fleischereien und ihrem Anspruch, hohe Qualität zu liefern, in die Hände.

Rosige Aussichten

Fuchs schaut denn auch zuversichtlich auf die am Samstag in Frankfurt beginnenden Internationale Fleischwirtschaftsmesse IFFA, der nach Ansicht von Wolfgang Marzin wichtigste globale Impulsgeber der Branche, zu der alle drei Jahre mehr als 1000 Ausstellern aus knapp 50 Ländern für sechs Tage an den Main kommen. Denn die Aussichten für die Branche sind rosig – trotz aller Debatten um Fleischverzicht. Während der Fleischkonsum in vielen Ländern Südamerikas (Argentinien 140 Kilo pro Kopf und Jahr) und in den USA (mehr als 100 Kilo) schon sehr hoch ist, hinkt vor allem China noch hinterher. Dort sind es aktuell nur etwa 20 Kilo, wie es beim DFV heißt.

Steigende Umsätze erwartet

Weltweit, so hieß es weiter, wurden 2018 insgesamt 237 Millionen Tonnen Fleisch abgesetzt. Gegenwert rund 1,05 Billionen Euro. Bis 2027 sollen es 1,56 Billionen Euro sein.

Fachkräftemangel bremst

In Deutschland gab es Ende 2018 rund 12 000 Meister-Betriebe, 440 weniger als ein Jahr zuvor. Zusammen lag der Umsatz der Unternehmen bei 16,9 Milliarden Euro, im Schnitt ist er pro Betrieb – bei durchschnittlich 12 Beschäftigten – von 1,38 auf 1,42 Millionen Euro gestiegen. „Und die Unternehmen verdienen gutes Geld“, sagt Fuchs. Es könnte noch mehr sein, wenn die Firmen das notwendige Personal finden würden. Fuchs bestreitet, dass es am möglicherweise problematischen Image des Fleischerberufs liege, oder daran, dass zu wenig verdient werde. „Da passiert etwas, aber der Anteil der Personalkosten liegt eben bei 40 Prozent.“

Auch Maschinenbau profitiert

Vom anhaltend hohen Fleischkonsum profitieren auch deutsche Maschinenbauer. Für fast 1,2 Milliarden Euro haben die 60 deutschen Hersteller 2018 Fleischverarbeitungsmaschinen produziert. Ein neuer Rekord, wie Klaus Schröter vom Branchenverband VDMA betont. Für rund 560 Millionen Euro wurden Maschinen exportiert. Wichtigster Auslandsmarkt war mit 85 Millionen Euro die USA vor Russland mit 34 Millionen Euro. Der größte Teil ging aber in die EU-Staaten. Angesichts der steigenden Fleischproduktion wird auch das Geschäft der deutschen Maschinenhersteller weiter rund laufen, ist sich Schröter sicher. Ungeachtet von Klima- und Fleischverzichts-Debatten. „Im übrigen können unsere Maschinen auch vegetarische und vegane Produkte herstellen.“