Drei Fischbrötchen für 2,90 Euro, Leckerbissen vom Frühstücksbuffet für 3,90 Euro oder Suschi für 4,90 Euro: Was sich anhört wie Fantasiepreise kann mit der Smartphone-App "Too good to go" Realität werden. Die Anwendung vermittelt Essen, das in Hotels und Restaurants nicht mehr verkauft werden konnte, zu stark reduzierten Preisen an hungrige Kunden. Deutschlandweit beteiligen sich 2600 Betriebe an dem Projekt, davon 300 aus Baden-Württemberg. Bisher gibt es vor allem in den Großstädten ein reichhaltiges Angebot, aber das Unternehmen will verstärkt auch die ländlichen Regionen ins Visier nehmen. "Auch in Südbaden wollen wir noch wachsen", heißt es in der deutschen Unternehmenszentrale in Berlin.

Nordsee als Pionier

Prominentester Kooperationspartner von Too good to go ist bisher die Fisch-Kette Nordsee, die Filialen in Konstanz, Ravensburg, Villingen-Schwenningen, Lörrach, Weil am Rhein und Lindau betreibt. "An diesen Standorten konnten bis heute 2340 Essensportionen gerettet werden, Tendenz steigend", sagt eine Nordsee-Sprecherin. "Die Gäste freuen sich, Nordsee-Fischspezialitäten mit einem deutlichen Preisvorteil genießen zu können und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun zu können", so die Sprecherin weiter.

Aber auch viele kleinere Restaurants und Hotelketten beteiligen sich an der App. "Bisher ist jede unserer ausgeschriebenen Portionen über Too good to go gekauft worden. Dementsprechend können wir eine tolle Resonanz verzeichnen", teilt das Café Artifex in Konstanz mit. "Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit dieser erfolgreichen App ein Statement gegen die Lebensmittelverschwendung setzen können", sagt Tansu Ünver, Hotel-Manager vom Dormero-Hotel Villingen-Schwenningen. "Vor allem sonntags begrüßen wir viele Too-good-to-go-Nutzer zu unserem reichhaltigen Brunchbuffet", so Tansu Ünver weiter.

App will in der Region wachsen

Neben Nordsee und dem Café Artifex beteiligen sich mit dem Ibis Hotel, der Brasserie Ignaz und dem Café Heinrich drei weitere Konstanzer Betriebe an der App. In Blumberg bietet die Bäckerei Knöpfle kurz vor Ladenschluss Backwaren zum halben Preis. Dagegen gibt es in Friedrichshafen, Singen oder Waldshut-Tiengen bisher kein Angebot. "Wir sind also leider in der Region noch nicht so stark, wie wir es uns wünschen würden, aber wollen das schnell ändern", heißt es bei Too good to go, das 2015 in Dänemark gegründet wurde.

Die App trifft offenbar den Zeitgeist. Auch die Bundesregierung hat ein Programm gegen Lebensmittelverschwendung gestartet. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte zuletzt ein Maßnahmenbündel vorgestellt, mit dem die Verschwendung von Lebensmitteln eingedämmt werden soll. Klöckner zufolge werden allein in Deutschland jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Zugleich hungerten weltweit mehr als 800 Millionen Menschen. Bis zum Jahr 2030 will Klöckner die Lebensmittelabfälle nun halbieren. Die Strategie folgt den UN-Nachhaltigkeitszielen zur Reduzierung von Lebensmittelverlusten.