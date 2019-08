von Berrit Gräber

Wer in Städten einen Parkplatz sucht, braucht gute Nerven und viel Zeit. Oft bieten die Freiflächen vor Supermärkten, Baumärkten und Einkaufszentren die einzige Chance, das Auto für ein paar Stunden abzustellen. Auch Car-Sharing-Kunden lassen die Wagen am Ende der Fahrt gern dort stehen.

Was früher problemlos möglich war, kann jetzt allerdings schnell ins Geld gehen. Immer mehr Ladenbetreiber lassen ihre Flächen überwachen. Dauerparker sind unerwünscht. Werden vorgegebene Zeiten überschritten oder Parkscheiben vergessen, bitten die privaten Kontrolleure mit 30-Euro-Knöllchen zur Kasse.

Oder sie lassen abschleppen, schalten Inkassofirmen ein. In jedem Fall wird es teuer. „Das ist für viele zum echten Ärgernis geworden“, sagt Hannes Krämer, Jurist des Autoclubs ACE in Stuttgart. Falschparker brauchen sich aber nicht alles bieten zu lassen. Was erlaubt ist – und was schlicht zu weit geht.